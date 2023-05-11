شاهد.. آثار الدمار بمبنى من 4 طوابق أصابه صاروخ أطلقته المقاومة على جنوب تل أبيب

أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، بمقتل إسرائيلي وإصابة 7 أشخاص آخرين بجروح جراء سقوط صاروخ على رحوفوت جنوبي تل أبيب، وذلك في ثالث أيام التصعيد الإسرائيلي على غزة.

وقالت "نجمة داود الحمراء" بإسرائيل إن 5 أشخاص على الأقل أصيبوا في الغارة على مبنى سكني من 4 طوابق في رحوفوت قرب تل أبيب.

واغتالت إسرائيل قياديا عسكريا خامسا بالمقاومة في قطاع غزة، عصر اليوم الخميس، وقالت إنها تسعى لقتل أكبر عدد ممكن من قادة الصف الأول لحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية.

فيما أعلنت" سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي أنها تقصف مدنا إسرائيلية برشقات صاروخية مكثفة ردا على اغتيال قادتها.

ومنذ فجر الثلاثاء، تنفذ طائرات إسرائيلية هجمات على غزة ما أدى لارتفاع عدد الشهداء إلى 28، بينهم نساء وأطفال، و5 من قادة "سرايا القدس"، وردت المقاومة الفلسطينية برشقات صاروخية وصلت تل أبيب وعسقلان ضمن معركة أسمتها "ثأر الأحرار".