رغم محاولات المنع.. النائبة رشيدة طليب تقيم فعالية لإحياء ذكرى النكبة

أقامت عضو الكونغرس الأميركي، النائبة رشيدة طليب ذات الأصول الفلسطينية، فعالية أمس الأربعاء للتذكير بالنكبة، وذلك بحضور عدد كبير من النشطاء والمؤثرين، رغم محاولة رئيس مجلس النواب منعها.

وكان رئيس مجلس النواب، كيفين مكارثي، قد أكد عبر حسابه على تويتر أمس إلغاء الحدث المقرر في مبنى الكابيتول، معلقا: "بدلا منه، سأستضيف مناقشة من الحزبين للاحتفال بالذكرى 75 للعلاقة بين أميركا وإسرائيل".

Let the headlines read "McCarthy tries to erase Palestine but fails." https://t.co/iyUX9AVY4p pic.twitter.com/iMxCAMTVWy — Congresswoman Rashida Tlaib (@RepRashida) May 11, 2023

ورغم محاولة مكارثي، أقامت طليب الفعالية في مكاتب مجلس الشيوخ وسط حضور قوي من الحركات الحقوقية والنشطاء البارزين، وظهر الكثيرون يرتدون الكوفية الفلسطينية، خلال الفعالية، كما حضر الفعالية بعض الناجين من النكبة واحتفى بهم الحضور.

This event in the US Capitol is canceled. Instead, I will host a bipartisan discussion to honor the 75th anniversary of the US-Israel relationship. https://t.co/s6YXltFOhu — Kevin McCarthy (@SpeakerMcCarthy) May 10, 2023

وشهدت الفعالية الحديث حول ويلات التهجير التي عاشها الناجون، وما واجهوه من جرائم حينها، كما استعرضوا جرائم الاحتلال وعنفه المستمر ضد الشعب الفلسطيني حتى الآن.

وشاركت طليب صور الفعالية عبر حسابها وعلقت: "دع العناوين الرئيسية تكتب: يحاول مكارثي محو فلسطين لكنه يفشل".

Happening right now: an educational event about the 75th anniversary of the Nabka: standing room only at Dirksen Senate Office Building. Thanks to Nabka survivors, all the organizers, and members of Congress for making this event happen. pic.twitter.com/wc7SUj0TGk — DAWN MENA (@DAWNmenaorg) May 10, 2023

ولاقت تغريدة طليب ترحيبا واسعا من الكثيرين، وعبروا عن دعمهم لطليب في محاولة نشر الوعي بالقضية الفلسطينية، في حين واجهت هجوما واسعا من بعض داعمي إسرائيل.

ووثق الكاتب الفلسطيني الأميركي يوسف منير حضوره للحدث عبر حسابه على تويتر، وعلق: "تشرفت بكوني جزءا من هذا الحدث التاريخي، حيث نشارك التجربة الفلسطينية ونكرم الناجين من النكبة، ونذكر الكثيرين ممن يريدون إسكاتنا ومحونا بأننا هنا".

An overflowing room joined @RepRashida in commemorating the 75th anniversary of the Nakba in a historic event on Capitol Hill. #Nakba75 pic.twitter.com/Y6G02kZ6qz — IMEU (@theIMEU) May 11, 2023

وفي 15 مايو/أيار من كل عام يحيي الفلسطينيون ذكرى النكبة، وهو الاسم الذي يطلقونه على تهجيرهم وهدم معظم معالم مجتمعهم السياسية والاقتصادية والحضارية عام 1948، وهي السنة التي طرد فيها الشعب الفلسطيني من بيته وأرضه وخسر وطنه.

Despite @SpeakerMcCarthy’s pathetic attempt to stop a #Nakba75 commemoration event with @RepRashida by commandeering the Capitol event space the night before, the event went on. Standing room only. POWERFUL! We will not be erased. Palestine will be free. ✊🏽🇵🇸 pic.twitter.com/daWEg7m2kJ — Huwaida Arraf (@huwaidaarraf) May 11, 2023

وقبل 75 عاما احتلت معظم أراضي فلسطين من قبل الحركة الصهيونية بدعم من الاحتلال (الانتداب) البريطاني، وطرد أكثر من 800 ألف فلسطيني لجؤوا إلى عدة بلدان مجاورة، وكانوا يشكلون آنذاك حوالي نصف الشعب الفلسطيني، ووصل عددهم الآن نحو 7 ملايين لاجئ، يعيش معظمهم في مخيمات الشتات في الضفة الغربية وقطاع غزة والدول العربية المضيفة لهم.

كما تشمل الأحداث عشرات المجازر والفظائع وأعمال النهب ضد الفلسطينيين، وتم هدم أكثر من 500 قرية وتدمير المدن الفلسطينية الرئيسية وتحويلها إلى مدن يهودية.