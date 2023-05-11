رفض الرئيس الأميركي السابق الجمهوري دونالد ترامب الأربعاء الإفصاح عما إذا كان يريد أن تكسب أوكرانيا أو روسيا الحرب.

وقال ترامب عبر قناة سي إن إن (CNN)، أمام جمهور مباشر في ولاية نيوهامبشر، "لا أفكر من منظور الفوز والخسارة.. أفكر من منظور تسوية الأمر".

وأضاف ترامب المعارض للسياسة الجمهورية الداعمة لكييف "أريد أن يتوقف الموت، إنهم يموتون، الروس والأوكرانيون.. أريدهم ألا يموتوا. وسأفعل ذلك".

وتابع الرئيس السابق "سأفعل ذلك في غضون 24 ساعة. سأفعله، أنت بحاجة إلى قوة الرئاسة لفعل ذلك".

وشدد ترامب على أنه يمكنه وقف الحرب التي بدأت في فبراير/ شباط العام الماضي من خلال التفاوض مباشرة مع الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وقال "سألتقي بوتين، وسألتقي زيلينسكي. كلاهما لديه نقاط ضعف وكلاهما يتمتع بنقاط قوة. وفي غضون 24 ساعة، ستتم تسوية تلك الحرب، وستنتهي".

ورفض ترامب الإفصاح عما إذا كان يعتقد أن بوتين مجرم حرب بسبب فظائع مزعومة ارتُكِبت في أوكرانيا.

وعلل موقفه بالقول إنه "إذا ما قيل إن بوتين مجرم حرب، فسيكون صعبا جدا التوصل إلى اتفاق لوقف هذا الشيء".

وتابع "إذا ما صُنِف مجرم حرب، فسيمسكه الناس ويعدمونه، وسيقاتل بقوة أكبر مما يقاتل في ظل الظروف الأخرى.. هذا شيء يجب أن يناقش في وقت لاحق".

ومع ذلك فإن ترامب أكد أنه يعتقد أن "بوتين ارتكب خطأ" بشن حرب على أوكرانيا، مضيفا "خطأه هو الدخول (إلى أوكرانيا). لم يكن ليذهب إلى هناك لو كنت أنا رئيسا".