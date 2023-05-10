اجتماع عربي طارئ بشأن العدوان الإسرائيلي على غزة

قررت الجامعة العربية، اليوم الأربعاء، عقد اجتماع طارئ للمندوبين الدائمين لمناقشة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والذي أسفر عن استشهاد أكثر من 20 فلسطينيا وإصابة العشرات.

وأفادت وكالة الأنباء المصرية بأن مجلس جامعة الدول العربية سيعقد على مستوى المندوبين الدائمين دورة غير عادية في وقت لاحق اليوم الأربعاء برئاسة مصر الرئيس الحالي لمجلس الجامعة.

وسيناقش الاجتماع الطارئ العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني والاعتداءات الأخيرة بقطاع غزة.

وينعقد الاجتماع بناء على طلب من مصر وفلسطين والأردن، وسيبحث أيضا طلب توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني ضد العدوان الإسرائيلي المستمر والمتصاعد.

وقد شنت المقاتلات الحربية الإسرائيلية الأربعاء سلسلة غارات على مناطق متفرقة من قطاع غزة، بعد يوم من تنفيذها غارات واسعة على القطاع أسفرت عن استشهاد 15 فلسطينيا بينهم 4 أطفال و4 سيدات و3 من قيادات حركة الجهاد الإسلامي.





إدانات واسعة

وفي وقت سابق، قالت الخارجية المصرية إنها تدين التصعيد الإسرائيلي بقصف قطاع غزة، مؤكدة رفضها الكامل لمثل تلك الاعتداءات "التي تؤجج الوضع، وتقوّض جهود تحقيق التهدئة".

وأدانت الخارجية الأردنية، في بيان، التصعيد الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية، داعية إلى ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل فوري وفاعل لوقف هذا العدوان.

كما أدانت قطر في بيان للخارجية بـ"أشد العبارات العدوان الإسرائيلي الوحشي على قطاع غزة"، داعية لتحرك دولي لوقف انتهاكات إسرائيل للقانون الدولي.

وأدانت الإمارات، في بيان للخارجية، الغارات الإسرائيلية على غزة، داعية السلطات الإسرائيلية إلى وقف التصعيد وعدم اتخاذ خطوات تفاقم التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة.

وأعربت الكويت، في بيان للخارجية، عن إدانة واستنكار العدوان الغاشم الإسرائيلي على قطاع غزة، داعية مجلس الأمن لـ"وقف تلك الاعتداءات وتوفير الحماية الكاملة للشعب الفلسطيني".

وأدانت الجزائر العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، واصفة ما حدث بأنه تصعيد خطير يتطلب تدخلا عاجلا من مجلس الأمن لوقف تلك الاعتداءات.

ووصفت موريتانيا هجوم إسرائيل على القطاع بأنه وحشي وينافي كل القوانين والأعراف. وكذلك أدانت الخارجية اليمنية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، واصفة إياه بالوحشي.





مؤسسات ومنظمات

وعلى مستوى المنظمات والجماعات العربية، وصفت منظمة التعاون الإسلامي، في بيان، ما حدث من إسرائيل بقطاع غزة بأنه مجزرة واعتبرته الجامعة العربية في بيان ثان بأنه تصعيد خطير.

ودعا مجلس التعاون الخليجي المجتمع الدولي إلى التحرك لوقف الممارسات الإسرائيلية العدوانية، فيما وصف البرلمان العربي ما أقدمت عليه إسرائيل بالقطاع بأنه ممارسات وحشية.

وقالت جماعة الإخوان المسلمين بمصر إن العدوان على غزة جريمة جديدة تضاف إلى سجل هذا الاحتلال الغادر، مشددة على دعمها للشعب الفلسطيني.

وأدان حزب العدالة والتنمية المغربي جرائم الحرب الإرهابية المتتالية التي ترتكبها ببشاعة قوات الاحتلال وآخرها بقطاع غزة، داعيا العالم العربي والإسلامي لتحمل مسؤوليته.

وتأتي التطورات الأخيرة بعد نحو أسبوع من تصعيد عسكري اندلع بغزة عقب وفاة الأسير خضر عدنان داخل السجون الإسرائيلية.

وانتهى التصعيد فجر الأربعاء الماضي بالتوصل إلى وقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية، لكن إسرائيل خرقت الاتفاق فجر الثلاثاء وشنت غارات على القطاع أدت لسقوط العديد من الشهداء والجرحى.