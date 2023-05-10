شاهد.. "سرايا القدس" تبث مقطع فيديو لقصف تل أبيب بالصواريخ ضمن "ثأر الأحرار"

بثت "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي مشاهد مصورة من القصف الصاروخي تجاه تل أبيب ومدن إسرائيلية ضمن المعركة، التي أطلقت عليها الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة اسم "ثأر الأحرار".

وتظهر المشاهد التي تم بثها على تليغرام، قيام عناصر من المقاومة بحمل صواريخ وتجهيزها للإطلاق في مناطق مختلفة من قطاع غزة، كما تظهر انطلاق تلك الصواريخ بالفعل باتجاه المستوطنات والمدن الإسرائيلية.

وفي وقت سابق اليوم الأربعاء، أعلنت الغرفة المشتركة إطلاق عملية "ثأر الأحرار" ضد إسرائيل، ردا على هجماتها على القطاع واغتيالها قادة من سرايا القدس في قطاع غزة.

وقال بيان صادر عن الغرفة المشتركة إنه تم بموجب العملية "توجيه ضربة صاروخية كبيرة بمئات الصواريخ لمواقع ومغتصبات وأهداف إسرائيلية، ابتداء مما يسمى غلاف غزة وحتى تل أبيب".

وأضاف البيان أن "استهداف المنازل المدنية والتغول على أبناء شعبنا واغتيال رجالنا وأبطالنا هو خط أحمر سيواجه بكل قوة وسيدفع العدو ثمنه غاليا". وأكد أن الفصائل في غزة "جاهزة لكل الخيارات، وإذا تمادى الاحتلال في عدوانه فإن أياما سوداء في انتظاره".

بدوره قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت في تصريحات له إنه "تم إطلاق نحو 400 صاروخ من قطاع غزة باتجاه إسرائيل" اليوم الأربعاء.