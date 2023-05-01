يوم عاشر من حصار أريحا.. شهيد فلسطيني وإصابات برصاص الاحتلال خلال اقتحام مخيم عقبة جبر

نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن وزارة الصحة -صباح اليوم الاثنين- استشهاد الفتى جبريل اللدعة (17 عاما)، متأثرا بجروح أصيب بها، وإصابة 6 آخرين، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم "عقبة جبر" جنوب أريحا وسط الضفة الغربية المحتلة.

واقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال المخيم، وحاصرت عددا من منازل المواطنين، ما أدى إلى اندلاع مواجهات، أصيب على إثرها الطفل اللدعة بالرصاص الحي في الرأس و6 آخرين بجروح، وقد وصفت 3 حالات بالخطيرة.

وتواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي لليوم العاشر على التوالي إغلاقها مداخل ومخارج مدينة أريحا من عدة جهات وتوقيف مركبات المواطنين على حواجزها العسكرية على المدينة ومخيميها وتفتيشها وإجبار إصحابها على الانتظار لساعات.

وفي فبراير/شباط الماضي، اغتالت قوات الاحتلال 5 فلسطينيين خلال اقتحام لمدينة أريحا. كما شهدت بلدة حُوّارة جنوبي نابلس هجمات غير مسبوقة شنها مستوطنون، أسفرت عن استشهاد فلسطيني وإصابة عشرات آخرين، وإحراق وتدمير عشرات المنازل والسيارات، وذلك بعد مقتل مستوطنَين اثنين في إطلاق نار قرب البلدة.

وفي أبريل/نيسان المنصرم، شارك آلاف المستوطنين الإسرائيليين، يتقدّمهم وزيران وترافقهم وحدات من الجيش، في مظاهرة في قرية بيتا قرب نابلس للمطالبة بإقامة المزيد من المستوطنات. كما استشهد فتى فلسطيني (15 عاما) برصاص الجيش الإسرائيلي في مخيم عقبة جبر.

ومنذ أشهر تشهد الضفة الغربية تصعيدا ملحوظا جراء اقتحامات واعتقالات إسرائيلية.

وارتفع عدد الشهداء في الضفة الغربية المحتلة إلى نحو 100 شهيد منذ بداية العام 2023، أكثر من نصفهم في مدينتي نابلس وجنين.