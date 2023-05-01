وزير العدل الإسرائيلي يتهم واشنطن بدعم الاحتجاجات ضد حكومة نتنياهو

اتهم وزير العدل الإسرائيلي ياريف ليفين الإدارة الأميركية بالتعاون مع حركة الاحتجاجات المتواصلة ضد التعديلات القضائية التي تعتزم حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إقرارها.

وجاء اتهام ليفين في فيديو مسرب وهو يتحدث مع نشطاء سياسيين متدينين نشر موقع والا الإخباري الإسرائيلي اليوم الاثنين مقتطفات منه، فيما لم يصدر تعليق فوري من الوزير.

ويظهر ليفين وهو يتحدث عن المعارضة بقوله "لديهم المحكمة والمدعي العام وقادة الاقتصاد، والحكومة الأميركية التي تعمل بالتعاون معهم بهذه المسألة، وهو ما يتضح من الأشياء التي يقولها المتحدثون باسم الحكومة هناك".

ويتبنى ليفين موقفا متشددا بوجوب إقرار مشاريع قوانين التعديلات القضائية التي فجّرت موجة من الاحتجاجات في إسرائيل على مدى الأشهر الأربعة الماضية.

وفي هذا الصدد، شدد وزير العدل أيضا على استعداده "للنضال من أجل خطة الإصلاح القضائي".

وألقى باللوم على المعارضة في عدم إبداء بوادر حل وسط في المحادثات بمقر الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، واستدرك "ينبغي السعي للتوصل إلى حل وسط".

הקלטות לוין

שר המשפטים מאשים: הממשל האמריקני עובד בשיתוף פעולה עם המחאה | @YakiAdamker pic.twitter.com/JoZGLkX58U — וואלה! (@WallaNews) May 1, 2023

اتهامات مماثلة

وسبق أن وجّه يائير نتنياهو، نجل رئيس الوزراء الإسرائيلي في أبريل/نيسان المنصرم اتهامات مماثلة للإدارة الأميركية.

وفي حينه، قالت وزارة الخارجية الأميركية إن "هذه الاتهامات خاطئة تمامًا".

وعقب انتشار الفيديو المسرب رفض زعيم حزب "الوحدة الوطنية" المعارض بيني غانتس اتهامات ليفين، وقال في اجتماع لحزبه اليوم الاثنين إنه لا يقبل انتقاده للأميركيين، مضيفا أن القول إن الأميركيين متورطون "أمر لا أساس له وخطير".

لكن غانتس أشار إلى أن المحادثات التي يتوسط فيها الرئيس الإسرائيلي بين الحكومة والمعارضة بشأن التعديلات القضائية لا تتقدم، لا سيما فيما يتعلق بموضوع لجنة اختيار القضاة.

وتشهد إسرائيل منذ بداية العام الجاري موجة من الاحتجاجات على تشريعات تدفع بها الحكومة لتعديل القضاء، بينما تعتبرها المعارضة انقلابا على الديمقراطية، كونها تحد من سلطات المحكمة العليا وهي أعلى سلطة قضائية في البلاد.