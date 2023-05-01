وزير إيراني يتحدث عن نجاحات بتوجيه ضربات لإسرائيل ونتنياهو: لن نسمح لطهران بإقامة طوق إرهاب حولنا

قال وزير الاستخبارات الإيراني إسماعيل خطيب إن بلاده خلال حكومة الرئيس إبراهيم رئيسي حققت نجاحات كبيرة في توجيه ضربات داخل إسرائيل وخارجها.

وأوضح خطيب أن تلك الضربات تمت بالتعاون والتنسيق بين أجهزة الأمن الإيرانية، دون أن يشير إلى زمان تنفيذها ومكانه.

ولفت إلى أن هذه الضربات توجّه رسالة قوة من إيران إلى العالم، وتابع "لقد استخدم العدو كل قوته الإعلامية والاستخباراتية في حرب مركبة وهجينة عبر أعمال الشغب الأخيرة، لكن بفضل أجهزتنا الأمنية إلى جانب مواكبة الشعب الإيراني فشلت مخططات العدو".

من جانبه، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل لن تسمح لإيران بإقامة ما وصفه بطوق خانق من الإرهاب حولها.

وأضاف نتنياهو -في مستهلّ الجلسة الأسبوعية لحكومته أمس الأحد- أن إسرائيل ستواصل العمل على تحقيق ذلك بكل الطرق، الهجومية أو الدفاعية، لصد ما وصفها بعدائية إيران وأذرعها الإرهابية في المنطقة.