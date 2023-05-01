مساع أميركية جديدة لتسوية الصراع في اليمن

قالت وزارة الخارجية الأميركية إن الدبلوماسي تيموثي ليندركينغ بدأ زيارة إلى سلطنة عمان والسعودية، اليوم الاثنين، في محاولة لدفع جهود السلام في اليمن.

وأوضحت أن ليندركينغ الذي يشغل منصب المبعوث الأميركي الخاص إلى اليمن سيلتقي مسؤولين من اليمن وعمان والسعودية وشركاء دوليين آخرين.

وجاء في بيان الخارجية أن جولة ليندركينغ تهدف لدفع الجهود الجارية لتأمين اتفاق جديد في اليمن وإطلاق عملية سلام شاملة.

وأشار البيان إلى أن الولايات المتحدة تعمل على الهدنة التي توسطت فيها الأمم المتحدة، ودعم عملية سياسية شاملة بقيادة يمنية.

ويعاني اليمن منذ 9 سنوات من حرب بين القوات الموالية للحكومة مدعومة بتحالف عسكري عربي تقوده الجارة السعودية، وقوات الحوثيين المتهمة بتلقي دعم من إيران.

وتسيطر جماعة الحوثي على محافظات بينها صنعاء منذ سبتمبر/أيلول 2014.

وقبل أسبوعين، أجرى وفد رسمي سعودي مباحثات نادرة مع الحوثيين في صنعاء للاتفاق على وقف دائم لإطلاق النار تمهيدا للتوصل إلى حل سياسي ينهي النزاع.

وانتعشت آمال اليمنيين في إنهاء الحرب منذ أن وقَّعت السعودية وإيران -بوساطة الصين في العاشر من مارس/ آذار الماضي- اتفاقا لاستئناف علاقاتهما الدبلوماسية، مما ينهي قطيعة استمرت 7 سنوات بين دولتين يقول مراقبون إنهما تتصارعان على النفوذ في المنطقة عبر وكلاء في دول بينها اليمن ولبنان.