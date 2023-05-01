شاهد.. البرهان يشرف على سير العمليات من أحد مراكز قيادة الجيش السوداني

نشرت القوات المسلحة السودانية اليوم الاثنين مقطع فيديو يظهر رئيس مجلس السيادة قائد الجيش عبد الفتاح البرهان خلال إشرافه على "سير العمليات" العسكرية في السودان، مع تجدد القتال رغم الهدنة السادسة بين طرفي الصراع.

وأظهر المقطع المصور قائد الجيش يترأس اجتماعا مع عدد من العسكريين "من أحد مراكز القيادة" التابعة للجيش السوادني، وفقا لحساب القوات المسلحة على تويتر.

شاهد : القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبد الفتاح #البرهان عبد الرحمن يشرف على سير العمليات من احد مراكز القيادة #الجيش_السوداني #السودان #النصر_لنا pic.twitter.com/7DNtXyhhfK — القوات المسلحة السودانية – الإعلام العسكري (@GHQSudan) May 1, 2023

ومع دخول الهدنة السادسة حيز التنفيذ بين الجيش وقوات الدعم السريع، تجدد إطلاق النار في مناطق من العاصمة الخرطوم وسط تحذيرات دولية من تردّي الأوضاع الإنسانية في البلاد جراء المعارك.

وكان طرفا النزاع أعلنا موافقتهما على الهدنة الجديدة باعتبارها تمديدا لسابقتها، على أن تستمر 72 ساعة بدءا من منتصف ليل الأحد.

ودخل السودان في حالة فوضى قبل أكثر من أسبوعين، مع اندلاع معارك بين الجيش بقيادة البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو الملقب بحميدتي.

وكان البرهان ودقلو قد أطاحا معا عام 2021 بشركائهما المدنيين بعدما تقاسما السلطة معهم منذ عزل الرئيس عمر البشير عام 2019.