بعد سجنه قرابة 4 سنوات.. السلطات المصرية تفرج عن الزميل هشام عبد العزيز الصحفي بالجزيرة مباشر

أفرجت السلطات المصرية عن الزميل هشام عبد العزيز، الصحفي بقناة الجزيرة مباشر، فجر اليوم الاثنين، بعد اعتقال دام نحو 4 سنوات.

وأكدت عائلة الزميل هشام تنفيذ قرار إخلاء سبيله ووصوله إلى منزله في القاهرة.

واعتقلت سلطات الأمن المصرية الزميل هشام في يونيو/حزيران 2019 وضمته إلى القضية رقم 1365 لعام 2018 أمن دولة، ثم قررت النيابة الإفراج عنه لاحقا إلا أن سلطات الأمن أعادت حبسه بعد إدراجه في القضية رقم 1956 لعام 2019.

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• السلطات المصرية تخلي سبيل الزميل #هشام_عبدالعزيز الصحفي بالجزيرة مباشر بعد حبسه قرابة 4 سنوات

• أسرة الزميل #هشام_عبدالعزيز الصحفي بالجزيرة مباشر تؤكد تنفيذ قرار إخلاء سبيله ووصوله إلى منزله#الجزيرة_مباشر #مصر pic.twitter.com/P5SLh5tBCv — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) April 30, 2023

وما زالت السلطات المصرية تعتقل اثنين آخرين من صحفيي الجزيرة مباشر، هما بهاء الدين إبراهيم وربيع الشيخ.

وقد اعتُقل هؤلاء الزملاء جميعا لدى ذهابهم في إجازة اعتيادية إلى مصر خارج نطاق عملهم، وطالبت شبكة الجزيرة في بيانات عدة السلطات المصرية بالإفراج الفوري عن صحفييها.