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بعد سجنه قرابة 4 سنوات.. السلطات المصرية تفرج عن الزميل هشام عبد العزيز الصحفي بالجزيرة مباشر

هشام عبد العزيز الصحفي المصري في الجزيرة مباشر مواقع التواصل
هشام عبد العزيز اعتقل في يونيو/حزيران 2019 (مواقع التواصل)
1/5/2023

أفرجت السلطات المصرية عن الزميل هشام عبد العزيز، الصحفي بقناة الجزيرة مباشر، فجر اليوم الاثنين، بعد اعتقال دام نحو 4 سنوات.

وأكدت عائلة الزميل هشام تنفيذ قرار إخلاء سبيله ووصوله إلى منزله في القاهرة.

واعتقلت سلطات الأمن المصرية الزميل هشام في يونيو/حزيران 2019 وضمته إلى القضية رقم 1365 لعام 2018 أمن دولة، ثم قررت النيابة الإفراج عنه لاحقا إلا أن سلطات الأمن أعادت حبسه بعد إدراجه في القضية رقم 1956 لعام 2019.

وما زالت السلطات المصرية تعتقل اثنين آخرين من صحفيي الجزيرة مباشر، هما بهاء الدين إبراهيم وربيع الشيخ.

وقد اعتُقل هؤلاء الزملاء جميعا لدى ذهابهم في إجازة اعتيادية إلى مصر خارج نطاق عملهم، وطالبت شبكة الجزيرة في بيانات عدة السلطات المصرية بالإفراج الفوري عن صحفييها.

المصدر : الجزيرة