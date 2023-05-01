بحضور فيصل المقداد.. وزراء خارجية عرب يناقشون في عمّان سبل إعادة العلاقات مع سوريا

عُقد في العاصمة الأردنية عمّان اليوم الاثنين اجتماع لوزراء خارجية الأردن والعراق والسعودية ومصر وسوريا، استكمالا لاجتماعات تشاورية بشأن الأزمة السورية.

وعقد الاجتماع المغلق بمشاركة وزير خارجية النظام السوري فيصل المقداد، الذي يزور الأردن للمرة الأولى منذ بدء أزمة بلاده عام 2011، وفق مراسل الأناضول.

وإلى جانب المقداد شارك في الاجتماع وزراء خارجية الأردن أيمن الصفدي، ومصر سامح شكري، والعراق فؤاد حسين، والسعودية فيصل بن فرحان.

وناقش الاجتماع تفاصيل الاتصالات التي أجرتها دول مجلس التعاون الخليجي، إضافة للأردن والعراق ومصر، مع الحكومة السورية، من أجل عرض المبادرة الأردنية، الهادفة للتوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية، بما يمهد لعودة سوريا إلى جامعة الدول العربية.

وهذه أول محادثات تجمع الحكومة السورية ومجموعة من الدول العربية منذ قرار تعليق عضوية سوريا في جامعة الدول العربية في 2011 بعد قمع الاحتجاجات ضد الرئيس بشار الأسد.

ودعا الأردن سوريا إلى الاشتراك مع الدول العربية في وضع خارطة طريق لإنهاء الصراع ومعالجة قضايا اللاجئين والمعتقلين وتهريب المخدرات والمليشيات المدعومة من إيران هناك، وكلها قضايا تؤثر على الدول المجاورة.

اجتماع ثنائي

وقالت وزارة الخارجية الأردنية إن الوزير أيمن الصفدي التقى نظيره السوري فيصل المقداد بشكل ثنائي قبل الاجتماع الأوسع الذي ضم وزراء خارجية سوريا ومصر والعراق والسعودية والأردن في عمان.

ويأتي الاجتماع قبيل نحو 3 أسابيع من انعقاد القمة العربية في الرياض في 19 مايو/أيار 2023، وبعد أسبوعين من محادثات جرت في مدينة جدة السعودية بين مجلس التعاون الخليجي ومصر والأردن والعراق لكنها لم تتوصل إلى اتفاق على عودة سوريا المحتملة إلى الجامعة العربية.