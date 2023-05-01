الولايات المتحدة تتعهد بدعم عملية السلام بين أرمينيا وأذربيجان

تعهد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن بدعم بلاده لعملية السلام بين أرمينيا وأذربيجان خلال محادثات منفصلة أجراها مع زعيمي البلدين، لتحقيق سلام دائم في جنوب القوقاز.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية ماثيو ميلر -في بيان- إن بلينكن أعرب في اتصاله مع الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف "عن قلق بلاده العميق من أن يؤدي إنشاء أذربيجان نقطة تفتيش على ممر "لاتشين" إلى تقويض جهود بناء الثقة في عملية السلام".

وممر "لاتشين" طريق مؤدية إلى قره باغ، وتمر عبر الأراضي الأذربيجانية، وأقامت أذربيجان نقطة التفتيش نهاية الأسبوع الماضي، في خطوة عدّتها أرمينيا خرقا لوقف إطلاق النار الأخير المعلن بين الجانبين.

وأضاف البيان أن بلينكن شدد على أهمية إعادة فتح الممر أمام المركبات التجارية والخاصة في أقرب وقت ممكن.

كما أكد ميلر -في بيان منفصل- السبت الماضي أن بلينكن أجرى محادثة أيضا مع رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان.

وتحدث وزير الخارجية الأميركي أيضا عن "أهمية محادثات السلام بين باكو ويريفان"، مؤكدا أن الحوار المباشر والدبلوماسية هما السبيل الوحيد لحل دائم.

وخاضت أرمينيا وأذربيجان حربا للسيطرة على إقليم قره باغ عند تفكك الاتحاد السوفياتي مطلع التسعينيات، أسفر عن 30 ألف قتيل، وانتهى بانتصار أرمينيا.

واندلع نزاع آخر في خريف عام 2020 استمر 44 يوما، وأدى إلى مقتل 6500 شخص، وسمح لباكو بالسيطرة على مساحات واسعة من الأراضي.