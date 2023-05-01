السودان.. الأمم المتحدة تحذر من مغادرة 800 ألف شخص البلاد بسبب المعارك

حذرت الأمم المتحدة اليوم الاثنين من أن 800 ألف شخص قد يفرون من السودان في ظل القتال الدائر بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في العاصمة الخرطوم رغم الهدنة المعلنة ووقف الدول الأجنبية عمليات الإجلاء.

وسقط مئات القتلى وآلاف المصابين على مدى 16 يوما من القتال، فيما تبدو الفرص ضئيلة لإمكانية التوصل إلى حل سريع للأزمة التي تسببت في كارثة إنسانية وألحقت أضرارا بمناطق واسعة في العاصمة الخرطوم، وأثارت مخاطر استقطاب قوى إقليمية وأعادت إشعال فتيل الصراع بمنطقة دارفور.

وقالت وزارة الصحة إن 528 على الأقل قُتلوا وأصيب 4599 آخرون، وسجلت الأمم المتحدة عددا مماثلا للقتلى لكنها قالت إنها تعتقد أن العدد الحقيقي أكبر من ذلك بكثير.

واتفق الجانبان أمس الأحد على تمديد هدنة لمدة 72 ساعة، فيما قالت الأمم المتحدة إن الطرفين ربما يجريان محادثات في السعودية بشأن الهدنة.

وقال رؤوف مازو مساعد المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن المفوضية تتوقع خروج 815 ألف شخص من السودان، من بينهم 580 ألف سوداني- بالإضافة إلى لاجئين أجانب يعيشون في البلاد، مضيفا أن نحو 73 ألفا غادروا البلاد بالفعل.





مصاعب مريرة

وفر عشرات آلاف السودانيين من منازلهم، حيث يتجمع بعضهم في مراكز مثل عطبرة في شمال شرقي الخرطوم، في انتظار ما سيفعلونه وقد يتجهون إلى الحدود مع مصر أو تشاد.

وأجلت الحكومات الأجنبية رعاياها خلال الأسبوع الماضي في سلسلة من عمليات الإجلاء الجوية والبحرية والبرية رغم أن عدة دول أعلنت إنهاء هذه الجهود، ويواجه من قرروا البقاء في البلاد مصاعب مريرة وخطرا داهما.

وقالت مصر إن 40 ألف سوداني عبروا حدودها، فيما اتجه آخرون إلى تشاد وجنوب السودان وإثيوبيا أو سافروا عبر البحر الأحمر على متن سفن إجلاء.

وتشهد إمدادات الطاقة والمياه حالة من عدم الاستقرار مع شح المعروض من الطعام والوقود وتوقف معظم المستشفيات والعيادات وارتفاع تكلفة النقل، مما يجعل المغادرة أمرا صعبا.

واضطرت الأمم المتحدة ومنظمات إغاثة أخرى إلى تعليق عملها في السودان بسبب انعدام الأمن وإجلاء معظم الموظفين الأجانب، لكن برنامج الأغذية العالمي قال إنه استأنف أنشطته اليوم الاثنين بعد مقتل موظفين تابعين له في وقت مبكر من الحرب.





نقطة انهيار

بدوره، قال منسق الشؤون الإنسانية والإغاثة في حالات الطوارئ بالأمم المتحدة مارتن غريفيث إن المنظمة الدولية تخشى من تأثير الحرب في السودان والمنطقة ككل، محذرا من أن البلاد تقف عند "نقطة انهيار".

وأضاف غريفيث -الذي سيزور السودان غدا الثلاثاء- أن "نطاق وسرعة ما يحدث في السودان غير مسبوقين".

وتحاول الوكالات إدخال إمدادات طبية عبر بورتسودان، لكنها بحاجة إلى ضمانات أمنية لنقلها إلى الخرطوم.

من جهة أخرى، قال الجانبان المتحاربان في السودان اليوم إنهما يحرزان تقدما، دون أن يعلقا صراحة على انتهاكات الهدنة.

وقال الجيش إنه قلل الفعالية القتالية لقوات الدعم السريع إلى النصف ومنعها من تعزيز مواقعها في العاصمة، فيما قالت قوات الدعم السريع إنها لا تزال تسيطر على مواقع رئيسية في الخرطوم وتتصدى بنفسها لتعزيزات الجيش.

ويتعرض قائد الجيش الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان وقائد قوات الدعم السريع الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي) لضغوط لتفعيل الهدنة وإتاحة ممر آمن لدخول المساعدات.

ورغم ترشيحهما ممثلين لهما لإجراء محادثات بشأن مراقبة الهدنة التي وافقا عليها فإن كليهما لا يزالان يقاتلان فيما يمكن أن تكون معركة طويلة الأمد.