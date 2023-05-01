عاجل | الدعم السريع: الانقلابيون اتخذوا مستشفى السلاح الطبي بأم درمان منصة لقصف مقر الدائرة الطبية لقواتنا بشمبات

مراسل #الجزيرة: تصاعد أعمدة الدخان في سماء وسط مدينة #الخرطوم

رويترز عن مسؤول بالأمم المتحدة: 73 ألف شخص وصلوا من #السودان إلى دول مجاورة حتى الآن

عاجل | مساعد مفوض الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين: أكثر من 800 ألف شخص ربما يفرون من #السودان

عاجل | الدعم السريع: نؤكد استمرارنا في عمليات فتح الممرات الآمنة للمواطنين وإجلاء الرعايا الأجانب

الدعم السريع: الانقلابيون وفلول النظام البائد المتطرفة لم يلتزموا بالهدنة الإنسانية المعلنة

عاجل | الدعم السريع: الطائرات لا تزال تحلق في سماء الخرطوم وتقصف المدنيين الأبرياء في الأحياء السكنية

عاجل | الدعم السريع: الانقلابيون اتخذوا مستشفى السلاح الطبي بأم درمان منصة لقصف مقر الدائرة الطبية لقواتنا بشمبات

عاجل | نقابة أطباء #السودان: جميع المستشفيات والمرافق الصحية في مدينة الجنينة ما زالت متوقفة حتى اللحظة

عاجل | نقابة أطباء #السودان: ارتفاع عدد الوفيات بين المدنيين منذ بداية الاشتباكات إلى 436 والمصابين إلى 2175

عاجل | والي ولاية كسلا السودانية: إعلان حالة الطوارئ في الولاية لمدة شهر