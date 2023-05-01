البابا فرانشيسكو: الفاتيكان يشارك في مهمة "سرية" لإنهاء حرب أوكرانيا

قال البابا فرانشيسكو الأحد إن الفاتيكان يشارك في مهمة سلام "سرية" لمحاولة إنهاء الصراع بين روسيا وأوكرانيا، لكنه امتنع عن الإدلاء بمزيد من التفاصيل.

وأضاف البابا -في لقاء صحفي خلال رحلة العودة من زيارة للمجر استغرقت 3 أيام- "أنا على استعداد لبذل كل جهد ممكن. هناك مهمة قيد التنفيذ الآن لكنها ليست علنية بعد. عندما تكون علنية، سأكشف عنها".

وتابع "أعتقد أن السلام يتم دائما من خلال فتح القنوات. لا يمكنك أبدا تحقيق السلام من خلال الإغلاق.. هذا ليس بالأمر السهل".

وأضاف أنه تحدث عن الوضع في أوكرانيا مع رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، ومع المطران هيلاريون، وهو ممثل للكنيسة الأرثوذكسية الروسية في بودابست.

وقال "في هذه الاجتماعات.. تحدثنا في كل الأشياء. الجميع مهتم بالطريق إلى السلام".

والتقى رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال بالبابا في الفاتيكان الخميس الماضي، وقال إنه بحث "صيغة للسلام" طرحها الرئيس فولوديمير زيلينسكي، مشيرا إلى أنه وجّه الدعوة إلى البابا لزيارة كييف.

وقال البابا (86 عاما) من قبل إنه يرغب في زيارة كييف وموسكو في إطار مهمة لإحلال السلام.

ويدعو البابا فرانشيسكو إلى السلام أسبوعيا تقريبا منذ أن بدأت الحرب الروسية على أوكرانيا في فبراير/شباط 2022، كما عبر مرارا عن رغبته في لعب دور الوسيط بين البلدين، لكن ذلك لم يتمخض حتى الآن عن أي انفراج.