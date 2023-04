أفغانستان.. حكومة طالبان ترفض الادعاء الروسي بوجود جماعات مسلحة تهدد أمن آسيا الوسطى

نفى ذبيح الله مجاهد المتحدث باسم الحكومة الأفغانية -التي تقودها حركة طالبان- تصريحات وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو بشأن وجود جماعات مسلحة في أفغانستان وتهديدها لأمن دول آسيا الوسطى.

وأضاف مجاهد -في بيان نشره على حسابه في تويتر- أن على موسكو إدراك أن "إمارة أفغانستان الإسلامية" التي تقودها طالبان ساعدت في ضبط الأمن، وقضت على تنظيم الدولة، وأنها لا تسمح باستخدام الأراضي الأفغانية ضد الآخرين.

وتابع البيان أن "إمارة أفغانستان الإسلامية، كحكومة مسؤولة، لا تسمح لأحد باستخدام أراضي أفغانستان ضد دول أخرى، وتتوقع من الدول الأخرى، وخاصة دول المنطقة، منع أولئك الذين يدخلون أفغانستان لأغراض مدمرة".

وأشار مجاهد إلى ما سماه تورط مواطنين من دول الجوار في الحوادث الأخيرة بأفغانستان، وعلى دولهم تحمّل تبعات تصرفات مواطنيها، بحسب قوله.

Statement of the IEA’s Spokesperson Regarding the Remarks of the Russian Defense Minister at the Shanghai Organization’s Meetinghttps://t.co/rpnFWwPa6R pic.twitter.com/ozaxMbIH6L

— Zabihullah (..ذبـــــیح الله م ) (@Zabehulah_M33) April 30, 2023