أردوغان يكشف عن إنتاج طائرة مقاتلة جديدة.. فما اسمها؟

كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن اسم الطائرة المقاتلة الجديدة التي بدأت تركيا بإنتاجها، وذلك خلال كلمة ألقاها اليوم الاثنين لدى مشاركته في حفل "قرن المستقبل" للتعريف بمنتجات الصناعات الدفاعية التركية.

وقال أردوغان إن الطائرة تحمل اسم "قآن"، ومن شأنها أن تجعل تركيا واحدة من 5 دول تنتج هذا النوع من الطائرات المقاتلة من الجيل الخامس في العالم، موضحا أنها ستستكمل اختباراتها خلال عدة أعوام لتنضم بعدها إلى ترسانة القوات الجوية التركية.

واعتبر الرئيس التركي أن بلاده تعيش بهذه المناسبة "يوما مشهودا" في تاريخ الدفاع والطيران التركي، مشيرا إلى أن زعيم حزب الحركة القومية دولت بهتشلي هو صاحب فكرة تسمية المقاتلة الوطنية "قآن".

وقال أردوغان -الذي يستعد لخوض انتخابات رئاسية حاسمة بعد نحو أسبوعين- إن السلام والعدل والحق سيترسخ في المنطقة والعالم كلما تعززت قوة تركيا.

واستعرض الرئيس التركي سلسلة من الإنجازات العسكرية لبلاده، مشيرا إلى أن الطائرة المحلية "حُر جت" ستنضم في القريب العاجل إلى أسطول القوات الجوية، وستكون بين الطائرات على ظهر سفينة "تي جي سي أناضول" الحربية.

وأضاف أن الطائرة "حُر جت" ستحل محل مقاتلات "إف-16" (F-16) الأميركية بشكل جزئي من خلال تزويدها بالأسلحة والرادارات المحلية.

كما لفت إلى أن طائرة "حُر قوش" -التي بدأت تركيا بتصنيعها لصالح الدول الصديقة والشقيقة- باتت علامة دولية، مؤكدا تسليم الدفعات الأولى منها قريبا إلى النيجر وتشاد، في حين ستقوم الطائرة التركية المقاتلة المسيرة "عنقاء-3 إم" بأول تحليق لها خلال الأيام المقبلة.​​