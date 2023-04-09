ناسا: اكتشفنا ثقبا أسود يتدفق عبر الفضاء بسرعة قصوى

أعلنت وكالة الفضاء الأميركية "ناسا" (NASA) ما وصفته بـ"اكتشاف غير مسبوق" يتمثل في ثقب أسود ضخم جدا يتدفق عبر الفضاء بسرعة قصوى، مخلفًا وراءه سلسلة من النجوم تبعد 200 ألف سنة ضوئية.

وتقول ناسا إن حجم هذا الثقب الأسود يتخطى حجم الشمس بـ20 مليون مرة.

ووصفه باحثون بالوحش الفضائي، مضيفين أنه ربما يكون قادما من تكتل ضخم يضم 3 مجرات، لكنهم يؤكدون أنه لا يمثل خطرًا على البشرية.

ويمكن لهذا الثقب، الذي رصده تلسكوب هابل، أن يقطع المسافة الفاصلة بين الأرض والقمر في غضون 14 دقيقة فقط.