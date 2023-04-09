معارك باخموت مستمرة.. روسيا تعلن تدمير مخازن أسلحة و70 ألف طن من الوقود بأوكرانيا

شنت القوات الروسية -اليوم الأحد- هجمات صاروخية في جبهات مختلفة بأوكرانيا، حيث أعلنت أنها دمرت مخازن أسلحة ومستودع وقود في زاباروجيا، في حين تستمر المعارك بين الطرفين في باخموت.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن قواتها دمرت مستودعا يحتوي على 70 ألف طن من الوقود قرب مدينة زاباروجيا جنوب شرقي أوكرانيا، ودمرت كذلك مخازن تابعة للجيش الأوكراني تضم صواريخ وذخيرة وأسلحة مدفعية في منطقتي زاباروجيا ودونيتسك.

في المقابل، قال رئيس خدمة الطوارئ في أوكرانيا سيرغي كروك -عبر مواقع التواصل الاجتماعي- إن "العدو شن هجوما صاروخيا على زاباروجيا وقتل أسرة أوكرانية أخرى".

وأوضح رئيس بلدية المدينة أن صاروخين أطلقتهما روسيا أصابا منطقة سكنية، مما ألحق أضرارا بنوافذ وسقوف عشرات المنازل.

وفي وقت سابق، قالت الإدارة العسكرية الأوكرانية في مقاطعة زاباروجيا إن 3 مدنيين قتلوا وأصيب 5 آخرون في قصف روسي صاروخي على المدينة.

وأضافت الإدارة العسكرية أن القصف أدى إلى تدمير مبنى سكني بشكل جزئي، وتضرر المباني المجاورة.

ومنطقة زاباروجيا هي واحدة من 4 مقاطعات أوكرانية ضمتها موسكو بعد بدء الهجوم الروسي فبراير/شباط 2022.





محاولات التقدم

وفي باخموت، قالت آنا ماليار نائبة وزير الدفاع الأوكراني إن القوات الروسية تواصل محاولاتها التقدم في اتجاه المدينة والسيطرة عليها بشكل كامل، رغم تكبدها خسائر كبيرة.

وأضافت ماليار -في بيان عبر منصة تليغرام- أن الوضع ما زال تحت السيطرة، لكنه يتطلب تدابير دفاعية مناسبة من الجانب الأوكراني، حسب تعبيرها. وتابعت ماليار أن هجوم القوات الروسية مستمر من 4 اتجاهات، هي ليمان وباخموت وأفدييفكا ومارينكا.

في الأثناء، قالت الإدارة العسكرية الأوكرانية في مقاطعة خيرسون إن القوات الروسية استهدفت المقاطعة أكثر من 70 مرة خلال الساعات الماضية.

من جانبها، قالت المتحدثة باسم قيادة عمليات الجنوب الأوكرانية ناتاليا هومينيوك إن روسيا تواصل استهداف خيرسون بمختلف أنواع القذائف.

وفي دونيتسك شرقا، قالت السلطات الموالية لروسيا هناك إن شخصين قُتلا في قصف أوكراني على مدينة ياسينوفاتا في المقاطعة، ونقلت مواقع محلية أن القصف أسفر كذلك عن سقوط جرحى.

من جهته، نقل موقع ريبار العسكري الروسي أن قصفا أوكرانيا استهدف مقاطعة بيلوغورود الحدودية الروسية مع أوكرانيا، مما أوقع أضرارا في 4 مبان سكنية في قرية تيشانكا، من دون تسجيل إصابات بين السكان.