مسؤولون أميركيون لـ "وول ستريت جورنال": من المرجح أن يضر تسريب وثائق البنتاغون السرية بأمن الولايات المتحدة عالميا

نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" (Wall Street Journal) عن مسؤولين أميركيين أن تسريب وثائق سرية من وزارة الدفاع (البنتاغون) تضم تفاصيل جزئية عن الحرب في أوكرانيا "قد يؤثر على الأمن القومي الأميركي عالميا" وقد فتحت وزارتا العدل والدفاع تحقيقات في هذه التسريبات.

وأضافت الصحيفة الأميركية -نقلا عن المسؤولين أنفسهم- أن وزارة الدفاع (ترى) أن الكشف عن معلومات شديدة الحساسية يثير قلق البيت الأبيض والمسؤولين الأمنيين والحلفاء، وأشار المصدر نفسه إلى أن الدول التي تأثرت بتسريب الوثائق السرية حلفاء مثل إسرائيل وكوريا الجنوبية وبريطانيا.

وتتضمن هذه الوثائق المسربة معلومات استخبارية عن دول بينها إسرائيل وبريطانيا، كما تضم التسريبات نقاط الضعف المحتملة في حرب أوكرانيا، وكذا هيكلية القوات الأوكرانية وإعداد كييف لشن هجوم مضاد على القوات الروسية خلال فصل الربيع.

ووفق "وول ستريت جورنال" فإن الوثائق المسربة عمرها شهران إلا أنها قد تؤثر على سير الحرب في أوكرانيا، ويركز البنتاغون اهتمامه -وفق المسؤولين الأميركيين- على معرفة كيفية تسرب عشرات الوثائق بالغة السرية، وأضافوا "ندرس كيفية حدوث الاختراق عبر شخص لديه تصريح أمني سري للغاية".

تفاصيل التسليح

وتقدم هذه الوثائق معلومات حساسة عن الجدول الزمني لتسليم الأسلحة الغربية لأوكرانيا، وتتضمن التسريبات معلومات في غاية الأهمية عن 12 لواء في الجيش الأوكراني، يجري تدريب تسعة منها بالولايات المتحدة، ودول أخرى في حلف شمال الأطلسي (الناتو) ويتوقع أن تكون ستة منها جاهزة نهاية مارس/آذار الماضي.





وكانت وكالة رويترز نقلت في وقت سابق عن مسؤولين أميركيين ترجيحهم أن تكون روسيا أو موالون لها وراء تسريب وثائق سرية من البنتاغون على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال المسؤولون الأميركيون إن الوثائق عُدّلت على ما يبدو لتقليل عدد القتلى والمصابين في صفوف القوات الروسية، وأضافوا أن تقييماتهم غير رسمية ولا ترتبط بتحقيق يجري في مسألة التسريب نفسها.

وكانت نيويورك تايمز (New York Times) أفادت بأن مجموعة من الوثائق يُعتقد أنها تفصّل أسرارا من الأمن القومي الأميركي، بدأت في الظهور على مواقع للتواصل.

وأوضحت الصحيفة -نقلا عن مسؤولين أميركيين- أن عدد المستندات يفوق 100. ووصفت مصادر "نيويورك تايمز" التسريب بأنه كابوس لكل من الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا وكذلك نيوزيلندا وكندا التي تتبادل المعلومات الاستخبارية.

تعليق أوكرانيا

وفي أول تعليق رسمي أوكراني بشأن وثائق البنتاغون المسربة، قال ميخائيلو بودولياك مستشار الرئيس إن ما تناولته بشأن استعدادات البلاد لشن هجوم مضاد مزيف وتضليل روسي.

ووصف بودولياك حال أجهزة الاستخبارات الروسية بأنه تدهورَ منذ انهيار الاتحاد السوفياتي، إلى حدّ العجز عن إعادة تأهيل نفسها إلا ببرامج تزييف الصور ومقالب المعلومات المزيفة.

وتحدث المستشار الرئاسي عن محاولة موسكو تعطيل هجوم أوكرانيا المضاد، وأنها ستكشف خطط كييف على أرض الواقع.

وعلى صعيد تطورات الحرب ميدانيا، قالت السلطات الموالية لروسيا في شبه جزيرة القرم (جنوبي أوكرانيا) اليوم السبت إنها أسقطت صاروخا أوكرانيا استهدف مدينة على الساحل الشرقي للقرم.

وأضاف موقع "ريبار" العسكري الروسي أن الهجوم الصاروخي الأوكراني لم يخلف أي ضحايا، ورجح أن يكون الصاروخ أطلق من منظومة للصواريخ في منطقة "تزلي" على بعد أكثر من 400 كيلومتر من مدينة فيودوسيا المطلة على البحر الأسود.





ونقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن أوليج كريوتشكوف -وهو مستشار سيرجي أكسيونوف حاكم القرم المعين من قبل موسكو- أن حطام الصاروخ سقط في بلدة في شبه جزيرة القرم.

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قال -أمس- إنه لا يوجد بديل عن إعادة شبه جزيرة القرم، التي تحتلها روسيا، إلى سيطرة أوكرانيا.

وقال زيلينسكي في رسالة فيديو نشرها مكتبه "يجب أن يعرف العالم أن الاحترام والنظام سيعودان إلى العلاقات الدولية فقط عندما يعود العلم الأوكراني إلى القرم".

وتأتي تصريحات الرئيس الأوكراني بعدما اقترح نظيره البرازيلي لولا دا سيلفا أن تتنازل كييف عن القرم -التي ضمتها روسيا بطريقة غير قانونية عام 2014- وذلك في إطار اتفاق سلام مع موسكو.

إجلاء في محافظتين

وقالت هيئة الأركان الأوكرانية إن القوات الروسية أعدت مسحا للسكان من أجل الإجلاء المحتمل من مدينة ميليتوبول في محافظة زاباروجيا، ومدينة سكادوفسك بمحافظة خيرسون، حيث تم التحقق من جوازات السفر وتصاريح الإقامة ومستوى التعليم.

وأضافت الهيئة الأوكرانية أن رحلات دورية للحافلات يتم تنفيذها للراغبين في الإجلاء، مشيرة إلى أن القوات الروسية تنشر معلومات مفادها أنه بدءا من نهاية أبريل/نيسان الحالي سيكون الإجلاء قسريا.