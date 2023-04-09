غادر البلاد مطرودا.. ماذا قالت حكومة تشاد عن سفير ألمانيا؟

قال وزير الخارجية التشادي محمد صالح النظيف إن "سفير ألمانيا في تشاد يان كريستيان غوردون كريكه سافر على متن طائرة إير فرانس (Air France) مساء السبت".

وكانت سلطات تشاد طردت السفير الألماني يوم الجمعة الماضي وأمهلته 48 ساعة لمغادرة البلاد.

وقال مصدر في الخارجية الألمانية إن "الأسباب التي دفعت حكومة تشاد إلى إعلان سفيرنا في نجامينا شخصا غير مرغوب فيه غير مفهومة أبدا. نحن على اتصال مع حكومة تشاد بشأن هذا الموضوع".

لكن السلطات في تشاد أوضحت الأسباب التي جعلتها تطرد السفير الألماني، إذ قالت إنه لا يحترم القواعد الدبلوماسية ويتدخل بشكل مفرط في الشؤون الداخلية للبلاد.

وأكد مصدر حكومي تشادي -لوكالة الأنباء الفرنسية- أن السفير الألماني كان يدلي بتصريحات تهدف لتقسيم التشاديين، في حين قال مسؤولون في العاصمة التشادية إن طرد السفير الألماني يأتي على خلفية سلوكه الفظ وعدم احترامه للأعراف الدبلوماسية.

انتقاد الحكومة

وترجح وسائل إعلام محلية أن السبب في الطرد هو انتقاد السفير للحكومة الانتقالية الحالية.

يشار إلى أن العقيد محمد إدريس ديبي إتنو يحكم تشاد منذ مقتل والده إدريس ديبي في أبريل/نيسان 2021 على أيدي متمردين في شمال البلاد.

وتعهدت السلطات بإجراء انتخابات ديمقراطية في غضون عام ونصف العام. لكنها مددت الجدول الزمني العام الماضي لعامين آخرين لتتأخر الانتخابات حتى أكتوبر/ تشرين الأول 2024، مما أشعل احتجاجات قُتل فيها عشرات المدنيين.

وأثارت التطورات الأخيرة في تشاد قلق القوى الإقليمية والغربية، في حين حذرت الولايات المتحدة من تمديد الحكم العسكري.