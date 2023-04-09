رصد عشرات الطائرات والسفن حول الجزيرة.. الصين تجري محاكاة لضرب أهداف رئيسية في تايوان

دعت الولايات المتحدة -أمس السبت- الصين إلى ضبط النفس بعد بدئها مناورات عسكرية في محيط تايوان، مؤكدة أن واشنطن مستعدة للوفاء بالتزاماتها الأمنية في آسيا.

وقال متحدث باسم الخارجية الأميركية "قنوات اتصالنا مع جمهورية الصين الشعبية ما زالت مفتوحة، وندعو دائما إلى ضبط النفس وعدم تغيير الوضع القائم".

وأضاف المتحدث "نحن واثقون بأن لدينا الإمكانات والقدرات الكافية في المنطقة لضمان السلام والاستقرار"، لافتا إلى أن الولايات المتحدة تتابع ما تقوم به الصين عن كثب.

وبدأت الصين أمس في مضيق تايوان تدريبات على "تطويق كامل" للجزيرة -كما ذكر التلفزيون الحكومي- في اليوم الأول من مناورات عسكرية تستمر حتى يوم غد الاثنين.

وذكرت وسائل إعلام رسمية صينية أن بكين أجرت محاكاة لضربات على أهداف رئيسية في تايوان.

وقالت وزارة الدفاع التايوانية إنها رصدت في الـ24 ساعة الماضية 71 طائرة للقوات الجوية الصينية و9 سفن من قوات البحرية حول الجزيرة.

وتأتي هذه التدريبات العسكرية في أجواء من التوتر مع تايوان بعد اجتماع رئيستها تساي إنغ ون مع رئيس مجلس النواب الأميركي كيفن مكارثي في الولايات المتحدة.

وردا على ذلك توعدت بكين على الفور باتخاذ "إجراءات حازمة وقوية".