"الوضع قابل للاشتعال".. إطلاق نار بالضفة ونشر قوات بتل أبيب

حذّرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي الأحد من اشتعال الأوضاع على خلفية اعتداءاتها الأخيرة على المسجد الأقصى المبارك. وفي الوقت الذي قررت فيه نشر قوات إضافية بتل أبيب، تم إطلاق نار قرب مستوطنة في الضفة الغربية المحتلة.

وقد نقلت وسائل إعلام إسرائيلية أن وزير الدفاع وجّه بنشر قوات إضافية من الجيش في تل أبيب اعتبارا من يوم غد الاثنين.

وفي الأسابيع الأخيرة، شهدت تل آيب ومدن إسرائيلية أخرى احتجاجات غاضبة على مساعي الحكومة إقرار تعديلات على النظام القضائي.

وفي ذات السياق، نقلت القناة 12 عن مسؤول إسرائيلي قوله إن "الوضع قابل للاشتعال وما يحدث بالأقصى سيحدد ما إذا كان التوتر سيستمر أو يتلاشى".

وفي وقت سابق، أفادت تقارير ميدانية بحصول إطلاق نار قرب مستوطنة يافيت في الأغوار شمال شرقي الضفة الغربية، فيما تحركت قوات إسرائيلية إلى الموقع.

وتأجج التوتر في الأراضي المحتلة ردا على اقتحام قوات الاحتلال المسجد الأقصى واعتدائها على المصلين والمرابطين خلال الأيام الأخيرة.

ويوم الخميس الماضي، جرى إطلاق وابل من الصواريخ باتجاه إسرائيل من جنوب لبنان، لترد إسرائيل عبر ضربات جوية عبر الحدود لمواقع مرتبطة بحركة حماس في لبنان، بحسب بيانات من الاحتلال.

كما شنت إسرائيل غارات جوية على مواقع في قطاع غزة.

وأمس السبت أعلن الجيش الإسرائيلي أن 3 صواريخ أُطلقت من سوريا باتجاه الجولان المحتل، وأن أحدها عبر إلى الأراضي الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية وسقط في أرض مفتوحة، دون الخوض في تفاصيل.