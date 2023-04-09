مصدر عسكري أردني: انفجار صاروخ في الهواء وسقوط شظاياه في وادي عقربا قرب الحدود السورية

صرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية أن صاروخا انفجر في الهواء في منطقة وادي عقربا وسقطت شظاياه في المنطقة نفسها قرب الحدود السورية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الأردنية (بترا).

وأوضح المصدر -وفقا للوكالة- أن الانفجار وقع في الساعة 10:25 مساء السبت بالتوقيت المحلي (+3 غرينتش)، مشيرا إلى أن سقوط الشظايا لم يُحدث أي ضرر بالأرواح أو الممتلكات.

وأضاف أن الفرق المختصة من سلاح الهندسة الملكي تتعامل مع موقع الحادث للكشف عن أي تفاصيل أخرى، وأن الجيش الأردني يراقب أي تطورات للأوضاع في المنطقة.

تجدر الإشارة إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي أفاد أمس أن 3 صواريخ أطلقت مساء السبت من سوريا باتجاه إسرائيل، وقال في بيان مقتضب إن أحد الصواريخ "سقط في أرض خلاء جنوب هضبة الجولان" المحتلة.

ولم يذكر الجيش مزيدا من التفاصيل، لكن وسائل إعلام إسرائيلية أفادت بأن 3 صواريخ أُطلقت من سوريا دون أن تؤدي لسقوط أي مصابين.

ونفذت إسرائيل مؤخرا ضربات داخل الأراضي السورية، لم تتبنّها أو تعترف بتنفيذها، لكن خسائر الضربات تبين أنها استهدفت نقاط تمركز للحرس الثوري الإيراني.

يذكر أن هضبة الجولان تقع جنوب غرب سوريا على الحدود مع الأردن وفلسطين وتطل على بحيرة طبريا وتقدر مساحتها بـ1860 كيلومترا مربعا، واحتلت إسرائيل ثلثي مساحتها في حرب 1967 وعدّتها الأمم المتحدة منذ ذلك الحين أرضا سورية محتلة.