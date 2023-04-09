للمرة الثانية خلال 5 ساعات.. 3 صواريخ جديدة تستهدف الجولان وإسرائيل ترد بشن غارات داخل سوريا

أكد جيش الاحتلال الإسرائيلي أن ثلاث قذائف أطلقت من الأراضي السورية سقطت منها اثنتان في منطقة مفتوحة بالجولان السوري المحتل وواحدة عند خط وقف إطلاق النار، وذلك بعد 5 ساعات فقط على استهداف إسرائيل بثلاث قذائف في وقت سابق مساء أمس السبت، وقال إنه رد بشن غارات جديدة داخل الأراضي السورية.

وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي فجر اليوم الأحد إنه تم اعتراض أحد الصواريخ الثلاثة في حين سقط اثنان منها في منطقة مكشوفة، مشيرا إلى أنه تم تفعيل صافرات الإنذار في بلدتي نيتور وآفنى إيتان بالجولان، كما أكدت مراسلة الجزيرة كذلك سماع دوي صافرات الإنذار في مناطق عدة جنوب هضبة الجولان السوري المحتل.

وكان الاحتلال الإسرائيلي أكد مساء السبت إطلاق ثلاث قذائف من الأراضي السورية سقطت واحدة في منطقة مفتوحة داخل الأراضي الأردنية وواحدة في الجولان والثالثة داخل الاراضي السورية.

وفي وقت سابق أمس السبت قال مصدر عسكري أردني إن صاروخا انفجر في الهواء بمنطقة وادي عقربا وسقطت شظاياه في المنطقة نفسها قرب الحدود السورية. مما يبدو أنه أحد الصواريخ التي أشارت إليها إسرائيل، وقد أكد المصدر الأردني أن سقوط الشظايا لم يُحدث أي ضرر بالأرواح أو الممتلكات.

ولم ترد أنباء عن وقوع أضرار جراء الصواريخ الستة التي أُطلقت باتجاه إسرائيل والتي قالت قناة الميادين ومقرها لبنان إن سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية، أعلنت مسؤوليتها عن إطلاقها.

وأصبحت سوريا، بعد قطاع غزة ولبنان، المنطقة الثالثة التي تعلن إسرائيل رصد إطلاق صواريخ منها خلال أقل من أسبوع.

وردا على الدفعة الثانية من الصواريخ القادمة من سوريا قالت إسرائيل إنها بدأت بشن غارات جديدة بالمدفعية وباستخدام طائرة مسيرة داخل الأراضي السورية مستهدفة راجمات إطلاق الصواريخ.

في الأثناء ذكرت وكالة الأنباء السورية سماع دوي انفجارات في محيط العاصمة دمشق.

ونفذت إسرائيل مؤخرا ضربات داخل الأراضي السورية، لم تتبنّها أو تعترف بتنفيذها، لكن خسائر الضربات تبين أنها استهدفت نقاط تمركز للحرس الثوري الإيراني.

وكانت المواقع المستهدفة في محيط دمشق ومحافظة حمص، حيث استهدف القصف العاصمة مرتين على التوالي، كما استُهدفت مدينة حمص، وقاعدة "تي فور" الجوية، غرب مدينة تدمر، بالإضافة لمطار "الضبعة" العسكري، شمال شرق مدينة القصير التي يسيطر عليها حزب الله اللبناني.

وتصاعد التوتر مؤخرا ردا على الاقتحامات المتكررة داخل المسجد الأقصى الأربعاء والخميس، ووقعت اشتباكات في أنحاء مختلفة من الأراضي الفلسطينية ومناطق داخل الخط الأخضر، بالإضافة إلى إطلاق قذائف صاروخية من لبنان وغزة.

وجرى تداول مقاطع فيديو لقوات الاحتلال وهي تعتدي بالضرب على المصلين والمعتكفين في المسجد الأقصى، وأثار ذلك غضب الدول العربية ومشاعر القلق حتى بين حلفاء إسرائيل في الولايات المتحدة.

يذكر أن إسرائيل سيطرت على هضبة الجولان في حرب عام 1967، وضمت 1200 كيلومترا مربعا في عام 1981 في خطوة لم تحظ باعتراف دولي، حيث تعدها الأمم المتحدة أرضا سورية محتلة.