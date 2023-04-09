روسيا تهاجم من 4 اتجاهات والجيش الأوكراني يعزز التدابير الدفاعية في باخموت

قالت الإدارة العسكرية الأوكرانية في مقاطعة زاباروجيا جنوبي البلاد إن 3 مدنيين قتلوا وأصيب 5 آخرون في قصف روسي صاروخي على المدينة فجر اليوم، في حين تواصل القوات الروسية محاولات التقدم في باخموت.

وأضافت الإدارة العسكرية أن القصف أدى إلى تدمير مبنى سكني بشكل جزئي، وتضرر المباني المجاورة.

وفي باخموت، قالت آنا ماليار نائبة وزير الدفاع الأوكراني إن القوات الروسية تواصل محاولاتها التقدم في اتجاه المدينة والسيطرة عليها بشكل كامل، رغم تكبدها خسائر كبيرة.

وأضافت ماليار -في بيان عبر منصة تليغرام- أن الوضع ما زال تحت السيطرة، لكنه يتطلب تدابير دفاعية مناسبة من الجانب الأوكراني، حسب تعبيرها.

وتابعت ماليار أن هجوم القوات الروسية مستمر من 4 اتجاهات، هي ليمان وباخموت وأفدييفكا ومارينكا.

في الأثناء، قالت الإدارة العسكرية الأوكرانية في مقاطعة خيرسون إن القوات الروسية استهدفت المقاطعة أكثر من 70 مرة خلال الساعات الماضية.

من جانبها، قالت المتحدثة باسم قيادة عمليات الجنوب الأوكرانية ناتاليا هومينيوك إن روسيا تواصل استهداف خيرسون بمختلف أنواع القذائف.





شرقا وفي دونيتسك، قالت السلطات الموالية لروسيا هناك إن شخصين قُتلا في قصف أوكراني على مدينة ياسينوفاتا في المقاطعة، ونقلت مواقع محلية أن القصف أسفر كذلك عن سقوط جرحى.

من جهته، نقل موقع ريبار العسكري الروسي أن قصفا أوكرانيا استهدف مقاطعة بيلوغورود الحدودية الروسية مع أوكرانيا، مما أوقع أضرارا في 4 مبان سكنية في قرية تيشانكا، دون تسجيل إصابات بين السكان.

على صعيد آخر، أعلنت السلطات الأوكرانية استعادة 31 طفلا أوكرانيا كانت روسيا قد رحلتهم في وقت سابق إلى أراضيها. وأضافت السلطات أن هؤلاء الأطفال سيصلون إلى العاصمة كييف في غضون الساعات المقبلة.

وكانت لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة بشأن أوكرانيا قالت إن هناك أدلة على ترحيل مئات الأطفال الأوكرانيين إلى روسيا بشكل غير قانوني.

وتشير الأرقام الحكومية الأوكرانية إلى أن عدد الأطفال الذين نُقلوا قسرا إلى روسيا تجاوز 16 ألف طفل.

من جانبها نفت روسيا ترحيل الأطفال إلى أراضيها بشكل قسري، وقالت إن ترحيلهم كان بهدف حمايتهم على حد وصفها.