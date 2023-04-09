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تركيا تنشر صور حاملة الطائرات الوطنية "أناضولو"

AT SEA, TURKIYE - OCTOBER 04: (----EDITORIAL USE ONLY - MANDATORY CREDIT - "TURKISH DEFENCE INDUSTRY AGENCY - HANDOUT" - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS----) An aerial view of the world's first armed unmanned aerial vehicle (SIHA) ship and Turkiye's largest warship, the Multi-Purpose Amphibious Assault Ship TCG Anadolu in sea, Turkiye on October 04, 2022. The ship, which will be delivered to the Turkish Naval Forces Command tomorrow with a ceremony attended by Turkish President Recep Tayyip Erdogan, will be able to deploy 10 helicopters or 11 SIHA on the flight deck. 19 helicopters or 30 SIHA can be transported in the ship hangar. ( Turkish Defence Industry Agency - Anadolu Agency )
حاملة الطائرات التركية "أناضولو" ستكون قادرة على حمل 10 مروحيات على سطحها (الأناضول)
9/4/2023

نشرت وزارة الدفاع التركية، الأحد، صور حاملة الطائرات الوطنية "تي سي جي أناضولو" (TCG Anadolu) التي تعد الكبرى في تركيا.

وبحسب وكالة الأناضول للأنباء، فقد جاء نشر الصور قبل يوم من تسليم حاملة الطائرات الجديدة لقيادة القوات البحرية في مراسم يشارك فيها الرئيس رجب طيب أردوغان، وذلك وفقا لما نشرته الوزارة عبر حسابها على تويتر.

وقالت الوزارة: "تي سي جي أناضولو جاهزة، وقواتنا البحرية جاهزة".

وأظهرت بعض الصور وجود المسيرة المسلحة "بيرقدار تي بي 3" ومسيرة "قزل ألما" الهجومية، ومروحيات على متن حاملة الطائرات.

وكان الرئيس التركي قد أعلن الجمعة عن اعتزام الحكومة تشغيل حاملة الطائرات الوطنية "تي سي جي أناضولو" الاثنين، وتسليمها إلى القوات المسلحة في البلاد.

علما بأن حاملة الطائرات التركية بإمكانها حمل 10 طائرات مروحية على سطحها.

AT SEA, TURKIYE - MARCH 09: (----EDITORIAL USE ONLY - MANDATORY CREDIT - "TURKISH DEFENCE INDUSTRY AGENCY - HANDOUT" - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS----) An aerial view of the world's first armed unmanned aerial vehicle (SIHA) ship and Turkiye's largest warship, the Multi-Purpose Amphibious Assault Ship TCG Anadolu in sea, Turkiye on March 09, 2022. The ship, which will be delivered to the Turkish Naval Forces Command tomorrow with a ceremony attended by Turkish President Recep Tayyip Erdogan, will be able to deploy 10 helicopters or 11 SIHA on the flight deck. 19 helicopters or 30 SIHA can be transported in the ship hangar. ( Turkish Defence Industry Agency - Anadolu Agency )
حاملة الطائرات الجديدة تعد أكبر سفينة حربية تركية (الأناضول)

 

المصدر : وكالة الأناضول