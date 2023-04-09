تركيا تنشر صور حاملة الطائرات الوطنية "أناضولو"

نشرت وزارة الدفاع التركية، الأحد، صور حاملة الطائرات الوطنية "تي سي جي أناضولو" (TCG Anadolu) التي تعد الكبرى في تركيا.

وبحسب وكالة الأناضول للأنباء، فقد جاء نشر الصور قبل يوم من تسليم حاملة الطائرات الجديدة لقيادة القوات البحرية في مراسم يشارك فيها الرئيس رجب طيب أردوغان، وذلك وفقا لما نشرته الوزارة عبر حسابها على تويتر.

وقالت الوزارة: "تي سي جي أناضولو جاهزة، وقواتنا البحرية جاهزة".

وأظهرت بعض الصور وجود المسيرة المسلحة "بيرقدار تي بي 3" ومسيرة "قزل ألما" الهجومية، ومروحيات على متن حاملة الطائرات.

وكان الرئيس التركي قد أعلن الجمعة عن اعتزام الحكومة تشغيل حاملة الطائرات الوطنية "تي سي جي أناضولو" الاثنين، وتسليمها إلى القوات المسلحة في البلاد.

علما بأن حاملة الطائرات التركية بإمكانها حمل 10 طائرات مروحية على سطحها.