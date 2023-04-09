القناة 12 الإسرائيلية عن مسؤول إسرائيلي رفيع: صور اعتداءات الشرطة في الأقصى مروعة وألحقت ضررا كبيرا بإسرائيل

القناة 12 عن مسؤول إسرائيلي: الشرطة اضطرت للدخول إلى الأقصى لكن الاعتداءات كان مبالغا فيها وسيتم التحقيق فيها

القناة 12 عن مسؤول إسرائيلي: الوضع قابل للاشتعال وما يحدث بالأقصى سيحدد إذا ما كان التوتر سيستمر أو يتلاشى