القناة 12 الإسرائيلية عن مسؤول إسرائيلي رفيع: صور اعتداءات الشرطة في الأقصى مروعة وألحقت ضررا كبيرا بإسرائيل
9/4/2023-|آخر تحديث: 9/4/202310:16 PM (مكة المكرمة)
القناة 12 الإسرائيلية عن مسؤول إسرائيلي رفيع: صور اعتداءات الشرطة في الأقصى مروعة وألحقت ضررا كبيرا بإسرائيل
القناة 12 عن مسؤول إسرائيلي: الشرطة اضطرت للدخول إلى الأقصى لكن الاعتداءات كان مبالغا فيها وسيتم التحقيق فيها
القناة 12 عن مسؤول إسرائيلي: الوضع قابل للاشتعال وما يحدث بالأقصى سيحدد إذا ما كان التوتر سيستمر أو يتلاشى
المصدر : وكالات