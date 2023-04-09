الإعلان عن تشكيل حكومة جديدة في الكويت

أفادت وكالة الأنباء الكويتية بصدور مرسوم أميري اليوم الأحد يقضي بتشكيل حكومة جديدة برئاسة الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح وعضوية 14 وزيرا.

وأفاد المرسوم بأن التشكيل أقره ولي عهد البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح تنفيذا لأمر أميري صادر يوم 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2021 بممارسة بعض اختصاصات أمير البلاد، وبناء على مرسوم مماثل في الخامس من مارس/آذار الماضي بتعيين رئيس لمجلس الوزراء.

وتشمل الحقائب السيادية تسمية طلال خالد الأحمد الصباح نائبا أول لرئيس مجلس الوزراء وزيرا للداخلية ووزيرا للدفاع بالوكالة، وسالم عبد الله الجابر الصباح وزيرا للخارجية.

وتمت تسمية الدكتور عامر محمد علي محمد وزيرا للعدل ووزيرا للأوقاف والشؤون الإسلامية.

وشغل مناف الهاجري منصب وزير للمالية، مع بقاء بدر الملا وزيرا للنفط.

ويأتي التشكيل الحكومي بعد 4 أيام من مناشدة رئيس مجلس البرلمان الكويتي مرزوق الغانم أمير البلاد وولي العهد التدخل الفوري لحل الأزمة مع رئيس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح بعد تغيّب حكومته عن حضور جلسة نيابية لعدم تشكيلها آنذاك.

وتنص المادة 116 من الدستور على أنه يجب تمثيل الحكومة في جلسات المجلس حتى يمارس أعماله.

وتتصاعد خلافات بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بالبلاد أدت إلى حلّ برلمان 2020 وإبطال مجلس 2022، وإعادة الأول بقرار من المحكمة الدستورية للبلاد يوم 19 مارس/آذار الماضي، مع إقالة واستقالة حكومتين في فترة وجيزة.