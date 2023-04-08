مقتل العشرات في هجومين وسط نيجيريا وعصابات تختطف نازحين في الشمال

قال سكان في ولاية زامفارا (شمالي نيجيريا) إن مسلحين خطفوا ما لا يقل عن 80 شخصا أمس الجمعة، في حين قتلت عصابات 74 شخصا في ولاية بينو جنوب البلاد اليوم السبت في هجومين منفصلين.

وأفاد مسؤولون محليون والشرطة في ولاية بينو بأن ما لا يقل عن 74 شخصا قُتلوا في هجومين منفصلين نفذهما مسلحون الأسبوع الماضي، وذلك في منطقة تكثر فيها أعمال العنف بين الرعاة والمزارعين.

وقالت متحدثة باسم شرطة ولاية بينو إن السلطات عثرت على 28 جثة في مدرسة تؤوي عائلات نازحة في منطقة مجبان بين مساء أمس الجمعة وصباح اليوم السبت.

ولم يتضح حتى الآن سبب الهجوم، لكن شهودا قالوا إن مسلحين وصلوا وبدؤوا في إطلاق النار وقتلوا عدة أشخاص.

هجوم سابق

جاء هذا الهجوم في أعقاب هجوم آخر منفصل في الولاية نفسها حدث الأربعاء الماضي في قرية أوموجيدي النائية في منطقة أوتوكبو، وقال مسؤول محلي لوكالة رويترز إن من يشتبه في أنهم رعاة قتلوا قرويين خلال جنازة.

وذكر بول هيمبا، وهو مستشار أمني لحاكم ولاية بينو، أنه عُثر على 46 جثة بعد هجوم الأربعاء.

ونقلت وكالة الأناضول عن مسؤول محلي أن آلاف السكان نزحوا عقب الهجوم المسلح على الجنازة، ولجؤوا إلى قرية مجاورة.

وزاد العنف خلال الأعوام الماضية بعدما أدى النمو السكاني لنيجيريا إلى اتساع نطاق المنطقة المخصصة للزراعة، مما قلص مساحات الأراضي المتاحة للرعي.

عملية خطف

وفي ولاية زامفارا شمال غربي نيجيريا، خطف مسلحون أمس الجمعة ما لا يقل عن 80 شخصا معظمهم من النساء والأطفال في قرية وانزاماي، وقالت الشركة في بيان إن الجيش وحراس أمن من أهالي المنطقة يعملون على إنقاذ الضحايا.

وقال السكان إن المسلحين لم يطلبوا فدية بعد للإفراج عن المختطفين.

وزامفارا ولاية توصف بأنها بؤرة لعمليات خطف لطلب الفدية، حيث ترتكبها عصابات مسلحة في قرى نائية.