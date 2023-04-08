محاولة دهس بالقدس الغربية وإصابات برصاص الاحتلال في جنين

أفاد مراسل الجزيرة -ظهر اليوم السبت- بأن الشرطة الإسرائيلية تجري عمليات تفتيش عن سيارة تشتبه أن سائقها حاول تنفيذ عملية دهس في شارع يافا بالقدس الغربية، مضيفا أن الإسعاف الإسرائيلي لم يبلغ عن وقوع أي إصابات.

في الأثناء أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية إصابة شابين برصاص الاحتلال قرب بلدة برقين جنوب غربي مدينة جنين بالضفة الغربية.

وأضافت أن أحد الشابين أصيب برصاصة في الظهر ووصفت حالته بالمتوسطة، بينما أصيب آخر في القدم وجراحه طفيفة.

كما شددت قوات الاحتلال الإسرائيلي من إجراءاتها العسكرية في حاجزي تياسير والحمرا، وأوقفت مركبات المواطنين المتجهة إلى الأغوار، وفتشتها ودققت في بطاقاتهم الشخصية، مما خلق أزمة مرورية خانقة على الحاجزين.

وأغلقت قوات الاحتلال الحاجزين المذكورين كليا على فترات متقطعة منذ يوم أمس الجمعة، عقب مقتل مستوطنتين وإصابة ثالثة بإطلاق نار في الأغوار شمال شرق الضفة الغربية المحتلة.

دهس في تل أبيب

وأمس الجمعة، أعلنت السلطات الإسرائيلية مقتل شخص وإصابة 5 آخرين في هجوم دهس بسيارة في تل أبيب.

وقالت السلطات الإسرائيلية إن القتيل في عملية تل أبيب هو سائح إيطالي، في حين ذكر الإسعاف الإسرائيلي أن جميع ضحايا عملية تل أبيب من السياح، ولكنه أشار إلى أن القتيل الإيطالي قضى بالرصاص وليس بفعل عملية الدهس، مؤكدا أن المنفذ لم يطلق أي رصاصة.

وقد أعلنت أجهزة الأمن الإسرائيلية أن يوسف أبو جابر من بلدة "كفر قاسم" في جنوب منطقة المثلث داخل الخط الأخضر، هو منفذ عملية الدهس التي وقعت في منطقة كورنيش تل أبيب.

وحسب الشرطة الإسرائيلية، فإن المنفذ (45 عاما) ليست له سوابق أمنية. وأشارت إلى أنه استعمل سيارة عائلته في تنفيذ العملية.

وقالت الشرطة الإسرائيلية إن منفذ الهجوم دهس عمدا بسيارة مجموعة من المشاة قبل أن تنقلب سيارته، حيث انحرفت وصعدت إلى الرصيف، ودهست مجموعة من المشاة ثم انقلبت.

وأكدت الشرطة أيضا أن ضابط شرطة هُرع إلى المكان للمساعدة، فلاحظ أن سائق السيارة حاول الترجل وإشهار سلاح كان بحوزته، فعاجله وأطلق عليه النار وقتله.

وأظهرت صور بثتها وسائل إعلام إسرائيلية لحظة إطلاق ضابط الشرطة الإسرائيلية النار على المشتبه به في تنفيذ عملية الدهس في تل أبيب.

استنفار وتعبئة

وبعد هجوم تل أبيب، أمر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتعبئة مزيد من احتياطيي قوات الشرطة والجيش.

وجاء في بيان صادر عن مكتب نتنياهو أن "رئيس الوزراء أصدر تعليماته للشرطة الإسرائيلية بتعبئة جميع وحدات شرطة الحدود الاحتياطية وأمر الجيش الإسرائيلي بتعبئة قوات إضافية لمواجهة الهجمات.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أن قائد قوات حرس الحدود أمر باستدعاء 4 وحدات بالإضافة إلى 6 وحدات تعمل حاليا.

وذكرت مراسلة الجزيرة أن نتنياهو عقد خلال الساعات الماضية عددا من الاجتماعات الأمنية مع قادة الأجهزة الأمنية بالنظر لحالة التصعيد الأمني الكبير بعد عمليتي تل أبيب والأغوار.

ردود فعل

وقد اعتبرت فصائل فلسطينية، مساء الجمعة، أن عملية تل أبيب جاءت ردا على جرائم إسرائيل بحق المسجد الأقصى والفلسطينيين.

وقد دعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) لمواصلة كل أشكال الفعل المقاوم "دفاعا عن أرضنا وأقصانا وإحباطا لكل مشاريع الاحتلال".

وفي أول تعليق على العملية، قال الناطق باسم الحركة عبد اللطيف القانوع إن عملية تل أبيب تدلل على قدرة المقاومة وشبابها على ضرب الاحتلال، مؤكدا أن عمليات الرد على جرائم الاحتلال في الأقصى تتصاعد ولن تتوقف إلا بكسر عنجهية الاحتلال.

بدورها، قالت حركة الجهاد الإسلامي "نبارك عملية تل أبيب، ونؤكد أنها رد مشروع على جرائم الاحتلال واعتداءاته على شعبنا ومقدساتنا".

ورأت لجان المقاومة الشعبية أن عملية تل أبيب "صفعة قوية للأمن الإسرائيلي، وتأكيد على أن الثأر للأقصى لم ولن ينتهي".

من جانبها، قالت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين إن العملية "تأتي ردا على جرائم الاحتلال في المسجد الأقصى والعدوان على قطاع غزة".

وقالت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين إن عملية تل أبيب رد طبيعي على جرائم الاحتلال واعتداءاته واقتحاماته المتكررة للأقصى.

وفي ردود الفعل الدولية، ندد مسؤول السياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل -اليوم السبت- بـ"تصاعد العنف" في الضفة المحتلة وإسرائيل، وحث كافة الأطراف على التحلي بضبط النفس والهدوء أثناء فترة الأعياد الراهنة.

ودانت الخارجية الأميركية بشدة ما سمتها "الهجمات الإرهابية" التي وقعت في الضفة الغربية وتل أبيب. قائلة إن الولايات المتحدة تقف إلى جانب حكومة وشعب إسرائيل وإنها على اتصال وثيق مع شركائها الإسرائيليين وتعيد تأكيد التزامها الدائم بأمنهم.