ليبيا.. اللجنة العسكرية المشتركة تؤكد استعدادها لتأمين الانتخابات

أكدت اللجنة العسكرية الليبية المشتركة "5+5″، التي تضم قادة أمنيين من غرب البلاد وشرقها، استعدادها لتقديم الدعم لتأمين الانتخابات المرتقبة.

جاء ذلك عقب اجتماع أعضاء اللجنة مساء أمس الجمعة للمرة الأولي بمدينة بنغازي (شرق).

ولجنة "5+5" تضم 5 أعضاء من المؤسسة العسكرية التابعة لحكومة الوحدة الوطنية في غرب ليبيا ومثلهم من طرف قوات الشرق التي يقودها اللواء المتقاعد خليفة حفتر، وتعقد منذ عامين حوارات داخل البلاد وخارجها لتوحيد الجيش تحت رعاية الأمم المتحدة تنفيذا لاتفاق وقف إطلاق النار الموقع في أكتوبر/تشرين الأول 2020.

وكان الاجتماع -الذي انتهي في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت- بحضور المبعوث الأممي الخاص لدى ليبيا عبد الله باتيلي، وفق بيان للبعثة.

وهدف اللقاء -وفق البيان- إلى تعزيز الثقة بين القادة العسكريين والأمنيين لدعم العملية السياسية وللمضي قدما في توفير بيئة مناسبة لإجراء انتخابات حرة ونزيهة خلال العام الجاري والقبول بنتائجها من الأطراف كافة.

واتفق المجتمعون -حسب البيان- على الالتزام الكامل بكل ما نتج عن الحوار بين اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 والقادة العسكريين والأمنيين في اجتماعي تونس وطرابلس.

وأكد المجتمعون استعدادهم لتقديم كل أشكال الدعم لتأمين الانتخابات بمراحلها كافة، والحث على دعم جهود اللجنة العسكرية 5+5 ولجنة التواصل الليبية المنبثقة عنها في إخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب.

كما اتفقوا على البدء بإجراءات عملية للبدء بمعالجة مشاكل النازحين والمهجرين والمفقودين وضمان العودة الآمنة لهم بالتنسيق بين الأجهزة الأمنية المعنية في مختلف المناطق.

واتفقوا أيضا، وفق البيان، على تبادل المعلومات بشأن المحتجزين لدى الطرفين والبدء باتخاذ خطوات عملية لتبادل المحتجزين بسرعة.

كما تم الاتفاق على تحديد موعد الاجتماع القادم بعد شهر رمضان في مدينة سبها (جنوب).

ويأمل الليبيون -بدعم أممي ودولي- الوصول إلى انتخابات لحل صراع على السلطة بين حكومة عينها مجلس النواب (شرق) مطلع 2022 برئاسة فتحي باشاغا وحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة الذي يرفض التسليم إلا لحكومة تأتي عبر برلمان جديد منتخب.