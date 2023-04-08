إسرائيل تعلن عن إطلاق صواريخ من سوريا باتجاه الجولان

أفاد جيش الاحتلال أن 3 صواريخ أطلقت مساء السبت من سوريا باتجاه إسرائيل، وقال في بيان مقتضب إن أحد الصواريخ "سقط في أرض خلاء جنوب هضبة الجولان" المحتلة.

ولم يذكر الجيش مزيدا من التفاصيل، لكن وسائل إعلام إسرائيلية أفادت بأن 3 صواريخ أُطلقت من سوريا دون أن تؤدي لسقوط أي مصابين.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية بإطلاق صواريخ من سوريا باتجاه الجولان، وقالت إن أحدها سقط في منطقة مفتوحة.

ونفذت إسرائيل مؤخرا ضربات في الداخل السوري، لم تتبنّها أو تعترف بتنفيذها، لكن خسائر الضربات تبين أنها استهدفت نقاط تمركز للحرس الثوري الإيراني.

وكانت المواقع المستهدفة في محيط دمشق ومحافظة حمص، حيث استهدف القصف العاصمة مرتين على التوالي، كما استُهدفت مدينة حمص، وقاعدة "تي فور" الجوية، غرب مدينة تدمر، بالإضافة لمطار "الضبعة" العسكري، شمال شرق مدينة القصير التي يسيطر عليها حزب الله اللبناني.

وشنّت إسرائيل خلال الأعوام الماضية مئات الضربات الجوية في سوريا، طالت مواقع للجيش السوري وأهدافا إيرانية وأخرى لحزب الله، بينها مستودعات أسلحة وذخائر في مناطق متفرّقة.