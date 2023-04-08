طالبت باعتذار.. الرئاسة العراقية تدين الهجوم التركي على مطار السليمانية

طالبت الرئاسة العراقية تركيا -اليوم السبت- بالاعتذار عما وصفته بالقصف التركي لمطار السليمانية شمالي العراق، قائلة إن على الحكومة التركية وقف الأعمال العدائية على الأراضي العراقية.

وقال الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد في بيان "تتكرر العمليات العسكرية التركية على إقليم كردستان وآخرها قصف مطار السليمانية المدني.. ندين هذه الاعتداءات السافرة على العراق وسيادته".

وأكد "عدم وجود مبرر قانوني يخوّل القوات التركية الاستمرار على نهجها في ترويع المدنيين الآمنين بذريعة وجود قوات مناوئة لها على الأراضي العراقية".

وقد وقع انفجار أمس الجمعة قرب مطار في كردستان العراق تسبب في اندلاع حريق دون وقوع إصابات، وفق ما أعلنت الأجهزة الأمنية. ووصف مسؤولون من الإقليم العراقي الحدودي مع تركيا ما حدث بأنه "هجوم".

وجاء الحادث الذي وقع قرب مطار السليمانية في سياق متوتر، فقد أغلقت تركيا مجالها الجوي في مطلع أبريل/نيسان أمام الطائرات القادمة من المطار والمتجهة إليه.

وبررت أنقرة الإجراء باتهام عناصر حزب العمال الكردستاني بتكثيف أنشطتهم في المحافظة، مستنكرة "اختراق التنظيم الإرهابي" للمطار.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية تانجو بيلغيتش إن الإغلاق دخل حيز التنفيذ في الثالث من أبريل/نيسان الجاري ومن المتوقع أن يستمر حتى الثالث من يوليو/تموز المقبل، مشيرا إلى أنه سيعاد النظر بعد ذلك في هذا الموعد عقب متابعة وتقييم التطورات من كثب، وفق ما أوردت وكالة الأناضول.