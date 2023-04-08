سقط قتيل في إسرائيل وأصيب 6 آخرون في عملية إطلاق نار ودهس على شاطئ البحر في تل أبيب، في حين أصيب منفذ الهجوم بجروح خطيرة.

وحسب القناة 13 في التلفزيون الإسرائيلي، فإن منفذ الهجوم عربي من مدينة كفر قاسم داخل الخط الأخضر، لكن مراسل الجزيرة قال إن الشرطة تشتبه في أن المنفذ من الضفة الغربية وليس من كفر قاسم.

وأفاد مراسل الجزيرة بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أصدر تعليماته للشرطة لتجنيد كافة وحدات الاحتياط في قوات حرس الحدود وتجنيد قوات إضافية لمواجهة موجة "الإرهاب".