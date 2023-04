روسيا تسقط صاروخا أوكرانيا استهدف القرم.. كييف: موسكو تكثف استعدادها لإخلاء السكان بمحافظتين

قالت السلطات الموالية لروسيا في شبه جزيرة القرم (جنوبي أوكرانيا) إنها أسقطت صاروخا أوكرانيا استهدف مدينة على الساحل الشرقي للقرم، في حين قالت كييف إن موسكو كثفت استعداداتها لإجلاء السكان في الأراضي التي تسيطر عليها في محافظتي زاباروجيا وخيرسون.

وأضاف موقع "ريبار" العسكري الروسي أن الهجوم الصاروخي الأوكراني لم يخلف أي ضحايا، ورجح أن يكون الصاروخ أطلق من منظومة للصواريخ في منطقة "تزلي" على بعد أكثر من 400 كيلومتر من مدينة فيودوسيا المطلة على البحر الأسود.

وأشار الموقع إلى أن السلطات الأوكرانية تكثف استعداداتها لهجوم قد يبدأ في غضون أسبوعين.

ونقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن أوليج كريوتشكوف -وهو مستشار لحاكم القرم المعين من قبل موسكو سيرجي أكسيونوف- أن حطام الصاروخ سقط في بلدة في شبه جزيرة القرم.

وكانت وزارة الخارجية الأوكرانية جددت أمس الجمعة رفض كييف التنازل عن القرم التي ضمتها روسيا عام 2014، مقابل إنهاء الحرب الدائرة منذ فبراير/شباط 2022.

وجاء الرفض الأوكراني ردا على اقتراح للرئيس البرازيلي لويس لولا دا سيلفا أمس الأول الخميس دعا فيه لتنازل كييف عن القرم لروسيا بهدف إنهاء الحرب.

وقالت هيئة الأركان الأوكرانية إن القوات الروسية أعدت مسحا للسكان من أجل الإجلاء المحتمل من مدينة ميليتوبول في محافظة زاباروجيا، ومدينة سكادوفسك في محافظة خيرسون، حيث تم التحقيق من جوازات السفر وتصاريح الإقامة ومستوى التعليم.

وأضافت الهيئة الأوكرانية أن رحلات دورية للحافلات يتم تنفيذها للراغبين في الإجلاء، مشيرة إلى أن القوات الروسية تنشر معلومات مفادها أنه بدءا من نهاية أبريل/نيسان الحالي سيكون الإجلاء قسريا.

وقال معهد دراسات الحرب الأميركي إن القوات الروسية واصلت التقدم في باخموت ومحيطها، وأرفق المعهد في تقريره اليومي صورا لشركة "ماكسار" عبر الأقمار الصناعية وخرائط ميدانية تشير إلى أن القوات الروسية تقدمت أكثر في وسط مدينة باخموت.

