تعرّف على مواصفاتها.. أردوغان يعلن موعد تشغيل أول حاملة طائرات تركية

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تشغيل حاملة الطائرات الوطنية "تي سي جي أناضول" (TCG Anadolu) الاثنين المقبل، وتسليمها إلى القوات المسلحة في البلاد.

جاء ذلك في كلمة اليوم السبت خلال افتتاح مشروع خط مترو أنفاق "باشاك شهير-كايا شهير" بإسطنبول.

وأشاد أردوغان بالمشاريع التي تنفذها بلاده خلال السنوات الأخيرة، مستشهدا على ذلك بالسيارة الكهربائية المحلية "توغ" (Togg)، والمدن الطبية، ومشاريع الصناعات الدفاعية.

وقال "يوم الاثنين سنبدأ بإذن الله تشغيل حاملة طائراتنا الوطنية "تي سي جي أناضول" وتسليمها إلى قواتنا المسلحة، وذلك في مراسم تقام بمنطقة بنديك في إسطنبول.

مواصفات وإمكانيات

ويبلغ طول حاملة الطائرات التركية 231 مترًا وعرضها 32 مترًا، في حين يصل وزنها مع الحمولة الكاملة إلى 27 ألف طن، وسيكون بإمكانها حمل 30 طائرة بين مروحيات ومقاتلات وطائرات مسيرة، إذ تضم 6 مهابط ومدرج طيران، فضلا عن نقل الآليات العسكرية البرية.

ونقلت وكالة أنباء تركيا عن صحيفة "فوربس" (Forbes) الأميركية أن حاملة الطائرات التركية الجديدة تعد "نموذجا للقوات البحرية الأخرى في العالم التي تفكر في اقتناء طائرات مسيرة".

وحسب وكالة سبوتنيك الروسية، فإن بإمكان حاملة الطائرات التركية الإبحار لمسافة 9 آلاف ميل بحري، وتحتوي على 6 منصات هبوط، وتبلغ سرعتها القصوى 21 عقدة.

وتتسع الحاملة لعدد 30 طائرة متعددة الأنواع والمهام؛ بين مروحيات وطائرات مسيرة ومقاتلة، حيث تبلغ مساحة مدرج الطائرة نحو 5440 مترا مربعا.

والحاملة مجهزة بـ3 غرف عمليات، ويوجد على سطحها قاذفان مدفعيان من طراز "برونفول 1500″، وتستطيع أن تبحر في 3 ملاحات مختلفة (البحر الأبيض المتوسط، والبحر الأسود، وبحر مرمرة)، وبإمكانها الإبحار في المحيطين الهادي والأطلسي "عند الضرورة"، حسب ما نقله موقع "إيكو ترنت" (EKO TrenT) التركي.

وفي ما يخص السيارة الكهربائية المحلية، وعد أردوغان شعب بلاده بأن يرونها قريبا في شوارع الدول الأخرى أيضا، بعد أن شاهدوها في شوارع تركيا.

وأشار إلى أنه سيتم إرسال نسخة منها إلى الرئيس الأوزبكي شوكت ميرزاييف، وذلك بعد إرسال واحدة إلى نظيره الأذربيجاني إلهام علييف.

يُذكر أن الحاملة "تي سي جي أناضول" تعد أكبر سفينة حربية مصنعة بإمكانات تركية.