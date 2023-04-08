أنا_مغربي_إفطاري_مقدسي.. أكلات فلسطينية على مائدة المغاربة تضامنا مع الأقصى

أطلقت الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة حملة "أنا مغربي إفطاري مقدسي" تضامنا مع المسجد الأقصى ودعما لصمود المقدسيين في وجه الاعتداءات الإسرائيلية.

وشهدت الحملة مشاركة واسعة من المغاربة في عدة مدن بالبلاد، تزامنا مع تواصل انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي للمسجد الأقصى والقدس الشريف.

إبداعات مغربية ضمن حملة #انا_مغربي_افطاري_مقدسي نصرة لمسرى رسول الله ﷺ

المبادرة الشريفة تهدف إلى ربط أجيال الأسر المغربية بالقضية الفلسطينية 📷.#الصورة: مشاركة من عائلة آل فضل الله بمدينة مكناس وسط المغرب. pic.twitter.com/iocAZK7c0W — Driss Bougrin Amrani (@AmraniBougrin) April 8, 2023

ونشرت الهيئة المغربية -عبر حساباتها على منصات التواصل- صورا ومقاطع فيديو توثق مشاركة الأسر المغربية في الحملة، إذ أعدت الأسر الأكلات الفلسطينية مثل المقلوبة وشوربة العدس، ورفعت الأعلام الفلسطينية على موائدها، إضافة إلى صور بيت المقدس والمسجد الأقصى.

ونالت الحملة في نسختها الرابعة مشاركات واسعة في عدة مدن مغربية مثل فاس والعرائش، تزامنا مع هبّة المقدسيين في مواجهة الاحتلال الذي يواصل انتهاكاته بحقهم، وسط دعوات الجمعيات المتطرفة لاقتحام المسجد الأقصى وإغلاقه في وجه المعتكفين والتضييق عليهم.

ونشر نشطاء مغاربة عبر وسم الحملة #أنا_مغربي_إفطاري_مقدسي صورا وفيديوهات توثق مشاركاتهم في الحملة، معبرين عن تضامنهم مع أهالي القدس ضد الهجمة الإسرائيلية.

شباب من مدينة الدار البيضاء في المغرب يناصرون الأقصى ضمن حملة وطنية بعنوان #أنا_مغربي_إفطاري_مقدسي .. pic.twitter.com/C9409SBjzU — نداء الأقصى_ Nedaa_Alaqssa (@Nedaa_Alaqssa) April 8, 2023

وتفاعل ناشطون مع الحملة بالثناء عليها وعدّوها فعلًا مناهضًا للتطبيع ويدعم صمود الفلسطينيين في أرضهم، مشددين على إبداع المغاربة في أسلوب المناصرة ودعم القدس.

وغرد الكاتب والباحث هشام توفيق "المغاربة بفنية وإبداع عظيمين ينصرون المسجد الأقصى والقضية الفلسطينية ويسقطون التطبيع بطريقتهم".

المغاربة بفنية وإبداع عظيم ينصرون المسجد الأقصى والقضية الفلسطينية ويسقطون التطبيع بطريقتهم#انا_مغربي_افطاري_مقدسي شباب ليساسفة بالبيضاء ينظمون إفطارا مقدسيا

دعما لصمود للمرابطين والمرابطات في أكناف بيت المقدس 🇵🇸. pic.twitter.com/IVM55k5jCb — هشام توفيق..باحث وكاتب (@hichamtowfik) April 7, 2023

كما علق الناشط إدريس عمراني عبر حسابه بتويتر "إبداعات المغاربة نصرة لفلسطين لا تتوقف، عيوننا إليك ترحل كل يوم".

وقالت الناشطة المغربية أسماء أبو بكر -عبر حسابها بتويتر- "نعيش القضية ومركزيتها في حياتنا، لأنه إذا كنا مدافعين فاشلين عن القضية؛ فالأجدر بنا أن نغير المدافعين، لا أن نغير القضية".

فطورنا اليوم من المغرب الأقصى كان بنكهة مقدسية، أن نعيش القضية ومركزيتها في حياتنا، لأنه إذا كنا مدافعين فاشلين عن القضية؛ فالأجدر بنا أن نغير المدافعين، لا أن نغيرالقضية.#انا_مغربي_افطاري_مقدسي #الاقصى_يستغيث #القدس_تستغيث pic.twitter.com/Sx993ckhfc — ﮼أسماءُ🕊 (@ABoukrer) April 6, 2023

جدير بالذكر أن قوات الاحتلال اعتدت على المرابطين والمعتكفين في المسجد الأقصى، واعتقلت المئات منهم من داخل باحات الأقصى، تزامنا مع التضييق على المقدسيين وأهالي الضفة الغربية في طريقهم للصلاة بالمسجد الأقصى، والسماح باقتحامات المستوطنين داخل باحاته.