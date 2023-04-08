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#أنا_مغربي_إفطاري_مقدسي.. أكلات فلسطينية على مائدة المغاربة تضامنا مع الأقصى

الحملة شهدت مشاركة واسعة عبر مدن المغرب (مواقع التواصل)
8/4/2023

أطلقت الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة حملة "أنا مغربي إفطاري مقدسي" تضامنا مع المسجد الأقصى ودعما لصمود المقدسيين في وجه الاعتداءات الإسرائيلية.

وشهدت الحملة مشاركة واسعة من المغاربة في عدة مدن بالبلاد، تزامنا مع تواصل انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي للمسجد الأقصى والقدس الشريف.

ونشرت الهيئة المغربية -عبر حساباتها على منصات التواصل- صورا ومقاطع فيديو توثق مشاركة الأسر المغربية في الحملة، إذ أعدت الأسر الأكلات الفلسطينية مثل المقلوبة وشوربة العدس، ورفعت الأعلام الفلسطينية على موائدها، إضافة إلى صور بيت المقدس والمسجد الأقصى.

ونالت الحملة في نسختها الرابعة مشاركات واسعة في عدة مدن مغربية مثل فاس والعرائش، تزامنا مع هبّة المقدسيين في مواجهة الاحتلال الذي يواصل انتهاكاته بحقهم، وسط دعوات الجمعيات المتطرفة لاقتحام المسجد الأقصى وإغلاقه في وجه المعتكفين والتضييق عليهم.

 

ونشر نشطاء مغاربة عبر وسم الحملة #أنا_مغربي_إفطاري_مقدسي صورا وفيديوهات توثق مشاركاتهم في الحملة، معبرين عن تضامنهم مع أهالي القدس ضد الهجمة الإسرائيلية.

وتفاعل ناشطون مع الحملة بالثناء عليها وعدّوها فعلًا مناهضًا للتطبيع ويدعم صمود الفلسطينيين في أرضهم، مشددين على إبداع المغاربة في أسلوب المناصرة ودعم القدس.

 

وغرد الكاتب والباحث هشام توفيق "المغاربة بفنية وإبداع عظيمين ينصرون المسجد الأقصى والقضية الفلسطينية ويسقطون التطبيع بطريقتهم".

كما علق الناشط إدريس عمراني عبر حسابه بتويتر "إبداعات المغاربة نصرة لفلسطين لا تتوقف، عيوننا إليك ترحل كل يوم".

وقالت الناشطة المغربية أسماء أبو بكر -عبر حسابها بتويتر- "نعيش القضية ومركزيتها في حياتنا، لأنه إذا كنا مدافعين فاشلين عن القضية؛ فالأجدر بنا أن نغير المدافعين، لا أن نغير القضية".

جدير بالذكر أن قوات الاحتلال اعتدت على المرابطين والمعتكفين في المسجد الأقصى، واعتقلت المئات منهم من داخل باحات الأقصى، تزامنا مع التضييق على المقدسيين وأهالي الضفة الغربية في طريقهم للصلاة بالمسجد الأقصى، والسماح باقتحامات المستوطنين داخل باحاته.

المصدر : الجزيرة + وكالة سند + مواقع التواصل الاجتماعي