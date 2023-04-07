130 ألف فلسطيني يصلّون الجمعة الثالثة من رمضان بالأقصى بعد يومين من الاقتحامات

قالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس إن نحو 130 ألف فلسطيني أدوا صلاة الجمعة الثالثة من شهر رمضان، في المسجد الأقصى المبارك بمدينة القدس المحتلة، رغم القيود الإسرائيلية.

وجاءت صلاة الجمعة بعد سلسلة اقتحامات من الشرطة الإسرائيلية للمسجد الشريف، الأيام الأخيرة، أدت إلى إصابة العشرات واعتقال المئات وتصعيد إسرائيلي في قطاع غزة.

وكانت شرطة الاحتلال قد أعلنت في بيان، أمس، نشر 2300 من عناصرها في مدينة القدس الشرقية.

وأفادت وكالة الأناضول بحضور كثيف للشرطة الإسرائيلية في مداخل البلدة القديمة بالقدس، التي تضم المسجد الأقصى، ومحيطها وأزقتها.





ومنعت سلطات الاحتلال الفلسطينيين الذكور دون سن 55 عاما من سكان الضفة الغربية، وجميع سكان غزة، من الوصول إلى "الأقصى" لأداء الصلاة. وحالت هذه القيود دون تمكن عشرات الآلاف من الوصول إلى المسجد الشريف.

ومن جانبه أدان الشيخ يوسف أبو سنينة، في خطبة الجمعة، الاعتداءات الإسرائيلية على المسجد الأقصى والمصلين خلال الأيام الأخيرة.

وعادة ما يبقى آلاف المصلين في المسجد لتناول طعام الإفطار وأداء صلاة التراويح في المسجد الشريف.

وكان آلاف المصلين اعتكفوا بالمسجد الأقصى الليلة الماضية. وشهدت شوارع القدس الشرقية اختناقات مرورية بسبب ارتفاع أعداد المصلين.

ويأتي ذلك عقب ليلتين من الاقتحامات الإسرائيلية للمصلى القبلي بالمسجد الأقصى بالقدس المحتلة، حيث اعتدت قوات الاحتلال على المصلين والمرابطين بالضرب واعتقلت المئات منهم، في مشاهد أثارت موجة تنديد عربية ودولية واسعة.​​​​​