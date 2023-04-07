وفاة الفنانة المصرية شيرين الطحان بعد معاناة مع السرطان

توفيت الفنانة والإعلامية المصرية شيرين الطحان فجر اليوم الجمعة، عن عمر ناهز 47 عاما بعد صراع مع مرض السرطان، وشيعت جنازتها عقب صلاة الجمعة من مسجد فاطمة الشربتلي بمنطقة التجمع الخامس (شرقي القاهرة).

ونعت نقابة المهن التمثيلية في مصر الفنانة الراحلة في منشور على صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك.

وقبل يومين فقط من وفاتها، كانت النقابة أعلنت استجابة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لطلبها من أجل علاج شيرين الطحان على نفقة الشركة، إلا أن القدر لم يمهلها.

وفي مارس/أذار الماضي، تدهورت الحالة الصحية للفنانة المصرية، ونقلت إثر ذلك لغرفة العناية المركزة في أحد مستشفيات القاهرة حيث خضعت للعلاج حتى توفيت.

ونعت أسرة مسلسل "رمضان كريم" وفاة شيرين الطحان، التي جسدت في الجزء الأول منه دور "هند" زوجة المعلم حناوي، الذي أدى دوره الفنان محمد محمود وحقق دورها نجاحا كبيرا مع الجمهور.

وقدّم عدد كبير من الفنانين واجب التعازي في الراحلة شيرين الطحان، من بينهم صبري فواز وصلاح عبد الله والمخرج مجدي الهواري والمطرب محمد ثروت والممثل محمد محمود.

وعقب تخرجها من كلية التجارة في جامعة القاهرة، بدأت شيرين الطحان العمل مذيعة في قناة النيل للمنوعات بالتلفزيون المصري، قبل أن تتجه إلى التمثيل.

وذاع صيت شيرين الطحان بعد مشاركتها في بطولة عدد من الأعمال التلفزيونية، أبرزها "رقم مجهول" و"السبع وصايا"، و"الركين"، والجزء الأول من مسلسل "رمضان كريم" عام 2017، و"اسم مؤقت". كما شاركت في أفلام سينمائية، منها "أعز أصحاب" و"45 يوم".