كشفت خطط أميركا والناتو.. البنتاغون يعلق على تسريب وثائق سرية بشأن أوكرانيا

قالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) إنها تعمل على تحديد مصدر تسريب وثائق سرية تفصل إستراتيجية الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي (الناتو) لدعم أوكرانيا في وجه الهجوم الروسي، نشرت الأسبوع الماضي عبر وسائل التواصل الاجتماعي على ما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز.

وردا على سؤال، قال البنتاغون إنه يحقق في هذه المسألة. وقالت الناطقة باسمه "نحن على اطلاع على المعلومات الصحافية بشأن رسائل نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي والوزارة تبحث في المسألة".

وتتضمن هذه الوثائق العائدة لمطلع مارس/آذار، على ما ذكرت الصحيفة الأميركية، الوتيرة التي تستخدم فيها القوات الأوكرانية ذخائر قاذفات الصواريخ من طراز هيمارس، والجدول الزمني لتسليم الأسلحة، والتدريبات التي يوفرها الغرب للجيش الأوكراني.

ونقلت الصحيفة عن خبراء قولهم إن الوثائق تبدو صحيحة لكن أدخلت تعديلات على بعضها لعكس صورة أفضل عن الوضع الروسي، ولا سيما من خلال التقليل من حجم الخسائر الروسية.

وجاء في هذه التسريبات أن كييف بصدد تشكيل 12 لواء جديدا من بينها تسعة تدربها الولايات المتحدة وتجهزها على ما ذكرت نيويورك تايمز.

وخلال أكثر من عام على حرب أوكرانيا، قدم حلفاء كييف وفي مقدمتهم الولايات المتحدة والناتو دعما عسكريا وماديا كبيرا لها، مع تأكيدهم على استمرار هذا الدعم حتى تحقيق "النصر" على روسيا.