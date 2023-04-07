في الذكرى الخامسة لمجزرة الكيماوي.. الائتلاف السوري: إفلات الأسد من المحاسبة وصمة عار دولية

اعتبر الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية اليوم الجمعة أن إفلات نظام بشار الأسد من المحاسبة على جريمة الهجوم الكيميائي بريف دمشق "يشكل وصمة عار دولية وخذلانا" للشعب السوري.

جاء ذلك في بيان أصدره الائتلاف بمناسبة الذكرى الخامسة للهجوم بالأسلحة الكيميائية الذي نفذه النظام السوري على مدينة دوما بريف دمشق عام 2018.

وقال الائتلاف في بيانه إن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية حملت نظام الأسد المسؤولية عن الهجوم بعد تحقيقات حيادية استمرت وقتا طويلا. كما أعلنت المنظمة ذاتها مسؤولية النظام عن هجومين آخرين بالسلاح الكيميائي في سراقب واللطامنة في ريفي إدلب وحماة.

وطالب الائتلاف المجتمع الدولي بالتعامل بجدية وسرعة مع ملف المساءلة، إذ إن المماطلة لم تجر على السوريين سوى مزيد من القتل والتشريد والمآسي.

ولفت إلى أن الاكتفاء بالمواقف دون البدء بإجراءات فعلية سمح لنظام الأسد بارتكاب المزيد من المجازر باستخدام أسلحة متنوعة.

وشدد على ضرورة العمل بالقرارات الدولية ذات الصلة بالملف السوري، لا سيما القرارين 2254 و2118، والتعامل مع نظام الأسد وفق البند السابع.

كما ذكر الائتلاف أن "النظام استخدم السلاح الكيماوي 181 مرة بعد أن صادق على اتفاقية حظر استخدام وتصنيع الأسلحة الكيماوية في سبتمبر/أيلول 2013".

وفي السابع من أبريل/نيسان 2018، وقع الهجوم بالأسلحة الكيميائية على مدينة دوما أثناء الإجلاء القسري من الغوطة الشرقية التي كانت محاصرة من قبل قوات النظام وداعميه على مدى 5 سنوات.

وراح ضحية الهجوم 78 مدنيا، إضافة إلى تضرر المئات، أغلبهم من الأطفال والنساء، الذين اضطروا للنزوح عقب تلقيهم العلاج.