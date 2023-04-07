مقتل إسرائيلي وإصابة 6 بعملية مزدوجة في تل أبيب

أفادت مراسلة الجزيرة في القدس جيفارا البديري بسقوط قتيل إسرائيلي وإصابة 6 آخرين في عملية إطلاق نار ودهس على شاطئ البحر في تل أبيب، وقالت إن منفذ الهجوم أصيب بجروح خطيرة.

وقالت القناة 14 في التلفزيون الإسرائيلي إن مسلحا أطلق النار في تل أبيب؛ مما أدى إلى إصابة 4 إسرائيليين؛ أحدهم في حالة خطيرة، وأفادت بمقتل إسرائيلي في العملية.

وأعلنت هيئة البث الإسرائيلية أن العملية نُفذت في موقعين، وانقلبت مركبة المنفذ قبل أن يطلق النار.