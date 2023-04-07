روسيا توجه رسميا تهمة التجسس لصحفي أميركي موقوف لديها

وجهت موسكو تهمة التجسس رسميا إلى مراسل صحيفة "وول ستريت جورنال" (The Wall Street Journal) الصحفي الأميركي إيفان غيرشكوفيتش، وفق ما أفادت به وكالات أنباء روسية اليوم الجمعة.

وأوردت وكالة أنباء تاس الروسية الرسمية -نقلا عن مصدر في أجهزة إنفاذ القانون- أن "محققي هيئة الأمن الفدرالية الروسية وجّهوا لغيرشكوفيتش تهمة التجسّس لصالح بلاده"، وأشارت إلى أنه "نفى بشدة كل الاتهامات، وقال إنه منخرط في أنشطة صحفية في روسيا".

وكان جهاز الأمن الاتحادي الروسي أعلن يوم 30 مارس/آذار الماضي أنه احتجز غيرشكوفيتش في مدينة إيكاترينبرغ التي تقع في منطقة الأورال، وأنه فتح قضية تجسس ضد المراسل البالغ من العمر 31 عاما بتهمة جمع -ما وصفها بأنها- أسرار عن المجمع الصناعي العسكري.

ودانت وسائل إعلام ومنظمات حقوقية ومسؤولون أميركيون توقيف غيرشكوفيتش، الذي يُنظر إليه على أنه تصعيد خطير لحملة القمع التي تشنها موسكو على وسائل الإعلام.

وأكدت وول ستريت جورنال -التي تعد من أبرز الصحف في الولايات المتحدة- أنها "تنفي بشدة المزاعم" المساقة ضد "مراسلها الموثوق به والمتفاني".

وسبق أن عمل غيرشكوفيتش مراسلا لوكالة الصحافة الفرنسية في موسكو، وهو من أصل روسي ويجيد اللغة الروسية، ويقيم والداه في الولايات المتحدة.

ويأتي توقيف غيرشكوفيتش في توقيت تشهد فيه العلاقات بين موسكو وواشنطن تدهورا حادا على خلفية الحرب الروسية على أوكرانيا.

ولطالما اتهمت واشنطن موسكو بالتوقيف التعسفي لأميركيين للمساومة على إطلاق موقوفين روس لدى الولايات المتحدة.

ودعا الرئيس الأميركي جو بايدن -اليوم الجمعة- إلى إطلاق سراح غيرشكوفيتش، ووصف البيت الأبيض التهم الموجهة إليه بأنها "سخيفة".

بدورهما، دعا زعيما الحزبين الديمقراطي والجمهوري في مجلس الشيوخ الأميركي -اليوم الجمعة- إلى الإفراج "الفوري" عن الصحفي.

وأمس الخميس، قالت روسيا إن محاولات الضغط عليها في هذه القضية لن تجدي.