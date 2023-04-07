حماس: العدوان على غزة والانتهاكات ضد القدس لن تحقق للاحتلال أمنا

قالت حركة حماس إن العدوان على غزة والانتهاكات ضد القدس لن تحقق للاحتلال أمنا، بينما قالت حركة فتح إن العدوان على غزة لن يكسر إرادة الشعب الفلسطيني.

جاء ذلك في بيانات صدرت عقب بدء الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة في منتصف ليل الخميس، وتوعّد الغرفة المشتركة للفصائل الفلسطينية بالرد على أي عدوان بقوة.

وقد حمّلت حماس إسرائيل المسؤولية الكاملة عن تداعيات عدوانها على قطاع غزة ومدينة القدس المحتلة.

وقالت حركة المقاومة الإسلامية إن "استمرار العدوان على غزة وانتهاكات الاحتلال ضد القدس والأقصى، لن تحقق للاحتلال أمنا".

كما دعت الحركة الفلسطينيين والفصائل إلى الوحدة في مواجهة مفتوحة مع الاحتلال، دفاعا عن القدس والأقصى.

وقد شهدت الساعات الماضية قيام مقاتلات حربية إسرائيلية بشن سلسلة غارات على قطاع غزة لم تسفر عن وقوع إصابات، فيما ردت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، بحسب بيان، باستهداف الطائرات في سماء القطاع بصواريخ أرض-جو.

وشهد نهار الخميس إطلاق عدة صواريخ من الأراضي اللبنانية تجاه إسرائيل، وذلك عقب ليلتين من الاقتحامات الإسرائيلية للمصلى القبلي في المسجد الأقصى بالقدس المحتلة، حيث اعتدت على المصلين والمرابطين بالضرب واعتقلت مئات منهم، وفق وكالة الأناضول للأنباء.​​​​​​