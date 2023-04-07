تزامنا مع قصف غزة.. حملة لمنع استضافة مهرجان إسرائيلي بأحد فنادق سيناء

أطلقت حركة مقاطعة إسرائيل في مصر (BDS Egypt) حملة للمطالبة بإلغاء مهرجان إسرائيلي سيقام على أرض سيناء، وهو الأمر الذي أثار استياء وغضبا عبر المنصات المصرية وانتقد كثيرون الفندق المستضيف للمهرجان.

وكانت حركة مقاطعة إسرائيل أطلقت وسم #أوقفوا_المهرجانات_الصهيونية، وذلك عبر منصة تويتر، حيث تفاعل معه مغردون انتقدوا السماح بهذا الأمر.

وقالت الحركة -في بيان- أمس الخميس "بعد نجاحنا السنة الماضية في محاربة وإلغاء المهرجانات الصهيونية في سيناء، يزحف العدوّ الإسرائيليّ اليوم بكل وقاحة إلى أرضنا وهو على بعد أمتار قليلة يقتل بنات وأبناء الشعب الفلسطيني الصامد، حيث يرتفع عدد الشهداء كل يوم، وترتفع وتيرة الهدم والتهجير".

بعد نجاحنا في السنة الماضية في محاربة وإلغاء المهرجانات الصهيونية في سيناء، يزحف العدوّ الإسرائيليّ اليوم بكل وقاحة إلى أرضنا وهو على بعد أمتار قليلة منا يقتل بنات وأبناء الشعب الفلسطيني الصامد. — BDS Egypt (@BdsEgypt) April 6, 2023

وأضاف البيان "يدنس هذا العدوّ المقدسات الإسلامية والمسيحية بشكل يوميّ. فما الذي تحاول هذه المهرجانات والفعاليات تطبيعه والتغطية عليه سوى العنصرية ضد العرب والجرائم الوحشية بحق الشعب الفلسطيني".

يدنس هذا العدوّ المقدسات الإسلامية والمسيحية بشكل يوميّ. فما الذي تحاول هذه المهرجانات والفعاليات تطبيعه والتغطية عليه سوى العنصرية ضد العرب والجرائم الوحشية بحق الشعب الفلسطيني؟ — BDS Egypt (@BdsEgypt) April 6, 2023

وحسب الحركة، فإن المهرجان سيقام في فندق "تايم كورال ريزورت" اليوم الجمعة، احتفالا بعيد الفصح الذي يحتفل به اليهود في الفترة من 5 إلى 12 أبريل/نيسان الجاري.

غداً وبينما يرتكب جيش الاحتلال الجرائم الوحشية في كل مدن وقرى فلسطين المحتلة يبدأ مهرجان Indigo Festival الصهيوني على أرضنا في فندق Time Coral Resort المتورط للمرة الثانية في استضافة إسرائيليين، ويستمر لمدة 5 أيام كاملة على أرض سيناء الغالية. — BDS Egypt (@BdsEgypt) April 6, 2023

وطبقًا للدعوة التي نشرتها إحدى شركات تنظيم الحفلات في إسرائيل، فإن المهرجان سيستمر في سيناء لعدة أيام، وأكدت الشركة تجهيزها لتلك الاحتفالات، كما قدمت النصائح للقادمين حول سيناء وطبيعة الحياة والتنقل فيها.

وطالبت الحركة بمقاطعة الفندق وتقييمه تقييما سلبيا عبر المنصات والمواقع المختصة، والمشاركة عبر الوسم للمطالبة بإلغاء استضافة المهرجان، في حين لم يوضح الفندق أي تفاصيل عبر حساباته حتى الآن.

وأثار الأمر انتقادات واسعة عبر المنصات المصرية، حيث استنكر مغردون موافقة فندق مصري على إقامة هذا الاحتفال، مطالبين الفندق بالتراجع عن هذا القرار.

مهرجان صهيوني في بلدنا مصر ..والصهاينة بيدنسوا الاقصي ويقتلوا ويعتقلوا المسلمين من المسجد وهم يصلون … ؟؟!! https://t.co/CqlT6HYSvI — احمد (@Ahmed_53_) April 7, 2023

وعبّر مدونون عن استيائهم من الإقدام على هذا الأمر رغم الاعتداءات المستمرة من جانب الكيان الصهيوني، وتزداد وتيرتها هذه الأيام في القدس وغزة.

بيقتلو اهلنا في غزه

بيدنسوا المسجد الاقصي

وبعدين يجوا يحتفلو علي ارض بلدنا https://t.co/ktAhAqBl8i — ضلمه🔦 (@nour_khaled22) April 7, 2023

shame on the people approving this https://t.co/xmYva4cHYH — Mote3ebtgedan (@0_0_010_0_0) April 7, 2023

والعام الماضي نجحت حركة مقاطعة إسرائيل في الضغط على إدارة فندق "توليب" لمنع استضافة المهرجان، وهو ما اضطر إدارة المهرجان إلى نقله لفندق هيلتون نويبع.

الفيديو السابق من صفحة أحد منظمي مهرجان Nabia الصهيوني في مصر بعد تغيير مكانه من فندق توليب إلى مكان جديد غير معلوم إلى الآن، الاحتلال يصر على اقامة المهرجان ويعتبر وجوده في سيناء انتصاراً علينا. — BDS Egypt (@BdsEgypt) April 18, 2022

ومارس/آذار 2022، اتفقت مصر وإسرائيل على تدشين خط طيران مباشر بين مطار ديفيد بن غوريون في تل أبيب ومطار شرم الشيخ المصري.

وتُعد مصر أول دولة عربية توقع اتفاق سلام مع إسرائيل عام 1979، أعقبه إطلاق رحلات جوية مباشرة بينهما، وأُسِّست شركة طيران سيناء التابعة لمصر للطيران بشكل خاص لتسيير الرحلات بين البلدين.

حركة مقاطعة إسرائيل

وعام 2005، شاركت أكثر من 170 جهة من اتحادات شعبية ونقابات وأحزاب ولجان شعبية ومؤسسات أهلية فلسطينية في إطلاق النداء التاريخي لحركة مقاطعة إسرائيل، الذي ناشد أحرار وشعوب العالم بمقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات.

وعُقد المؤتمر الوطني الفلسطيني الأول لحركات المقاطعة عام 2007، وتلاه عام 2008 تشكيل اللجنة الوطنية لمقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها.

ويناير/كانون الثاني 2018، أعلنت إسرائيل حظر 20 منظمة على مستوى العالم تابعة لحركة مقاطعة إسرائيل، وهي منظمات تعمل أغلبها في أوروبا والولايات المتحدة بينما توجد القلة الباقية في أفريقيا وحول العالم.

وقبلها بنحو عام، فرضت إسرائيل حظرا على الناشطين في الحركة، أو المؤيدين لها، يمنعهم من دخول الأراضي المحتلة.