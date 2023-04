تزامنا مع قصف غزة.. حملة لمنع استضافة مهرجان إسرائيلي بأحد فنادق سيناء

أطلقت حركة مقاطعة إسرائيل في مصر (BDS Egypt) حملة للمطالبة بإلغاء مهرجان إسرائيلي سيقام على أرض سيناء، وهو الأمر الذي أثار استياء وغضبا عبر المنصات المصرية وانتقد كثيرون الفندق المستضيف للمهرجان.

وكانت حركة مقاطعة إسرائيل أطلقت وسم #أوقفوا_المهرجانات_الصهيونية، وذلك عبر منصة تويتر، حيث تفاعل معه مغردون انتقدوا السماح بهذا الأمر.

وقالت الحركة -في بيان- أمس الخميس "بعد نجاحنا السنة الماضية في محاربة وإلغاء المهرجانات الصهيونية في سيناء، يزحف العدوّ الإسرائيليّ اليوم بكل وقاحة إلى أرضنا وهو على بعد أمتار قليلة يقتل بنات وأبناء الشعب الفلسطيني الصامد، حيث يرتفع عدد الشهداء كل يوم، وترتفع وتيرة الهدم والتهجير".

وأضاف البيان "يدنس هذا العدوّ المقدسات الإسلامية والمسيحية بشكل يوميّ. فما الذي تحاول هذه المهرجانات والفعاليات تطبيعه والتغطية عليه سوى العنصرية ضد العرب والجرائم الوحشية بحق الشعب الفلسطيني".

وحسب الحركة، فإن المهرجان سيقام في فندق "تايم كورال ريزورت" اليوم الجمعة، احتفالا بعيد الفصح الذي يحتفل به اليهود في الفترة من 5 إلى 12 أبريل/نيسان الجاري.

وطبقًا للدعوة التي نشرتها إحدى شركات تنظيم الحفلات في إسرائيل، فإن المهرجان سيستمر في سيناء لعدة أيام، وأكدت الشركة تجهيزها لتلك الاحتفالات، كما قدمت النصائح للقادمين حول سيناء وطبيعة الحياة والتنقل فيها.

وطالبت الحركة بمقاطعة الفندق وتقييمه تقييما سلبيا عبر المنصات والمواقع المختصة، والمشاركة عبر الوسم للمطالبة بإلغاء استضافة المهرجان، في حين لم يوضح الفندق أي تفاصيل عبر حساباته حتى الآن.

وأثار الأمر انتقادات واسعة عبر المنصات المصرية، حيث استنكر مغردون موافقة فندق مصري على إقامة هذا الاحتفال، مطالبين الفندق بالتراجع عن هذا القرار.

وعبّر مدونون عن استيائهم من الإقدام على هذا الأمر رغم الاعتداءات المستمرة من جانب الكيان الصهيوني، وتزداد وتيرتها هذه الأيام في القدس وغزة.

shame on the people approving this https://t.co/xmYva4cHYH

— Mote3ebtgedan (@0_0_010_0_0) April 7, 2023