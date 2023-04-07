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تزامنا مع قصف غزة.. حملة لمنع استضافة مهرجان إسرائيلي بأحد فنادق سيناء

Indigo Festival sinai صورة أرشيفية من مواقع التواصل
مهرجان إسرائيلي سابق في سيناء (مواقع التواصل)
7/4/2023

أطلقت حركة مقاطعة إسرائيل في مصر (BDS Egypt) حملة للمطالبة بإلغاء مهرجان إسرائيلي سيقام على أرض سيناء، وهو الأمر الذي أثار استياء وغضبا عبر المنصات المصرية وانتقد كثيرون الفندق المستضيف للمهرجان.

وكانت حركة مقاطعة إسرائيل أطلقت وسم #أوقفوا_المهرجانات_الصهيونية، وذلك عبر منصة تويتر، حيث تفاعل معه مغردون انتقدوا السماح بهذا الأمر.

وقالت الحركة -في بيان- أمس الخميس "بعد نجاحنا السنة الماضية في محاربة وإلغاء المهرجانات الصهيونية في سيناء، يزحف العدوّ الإسرائيليّ اليوم بكل وقاحة إلى أرضنا وهو على بعد أمتار قليلة يقتل بنات وأبناء الشعب الفلسطيني الصامد، حيث يرتفع عدد الشهداء كل يوم، وترتفع وتيرة الهدم والتهجير".

وأضاف البيان "يدنس هذا العدوّ المقدسات الإسلامية والمسيحية بشكل يوميّ. فما الذي تحاول هذه المهرجانات والفعاليات تطبيعه والتغطية عليه سوى العنصرية ضد العرب والجرائم الوحشية بحق الشعب الفلسطيني".

وحسب الحركة، فإن المهرجان سيقام في فندق "تايم كورال ريزورت" اليوم الجمعة، احتفالا بعيد الفصح الذي يحتفل به اليهود في الفترة من 5 إلى 12 أبريل/نيسان الجاري.

وطبقًا للدعوة التي نشرتها إحدى شركات تنظيم الحفلات في إسرائيل، فإن المهرجان سيستمر في سيناء لعدة أيام، وأكدت الشركة تجهيزها لتلك الاحتفالات، كما قدمت النصائح للقادمين حول سيناء وطبيعة الحياة والتنقل فيها.

 

 

وطالبت الحركة بمقاطعة الفندق وتقييمه تقييما سلبيا عبر المنصات والمواقع المختصة، والمشاركة عبر الوسم للمطالبة بإلغاء استضافة المهرجان، في حين لم يوضح الفندق أي تفاصيل عبر حساباته حتى الآن.

وأثار الأمر انتقادات واسعة عبر المنصات المصرية، حيث استنكر مغردون موافقة فندق مصري على إقامة هذا الاحتفال، مطالبين الفندق بالتراجع عن هذا القرار.

وعبّر مدونون عن استيائهم من الإقدام على هذا الأمر رغم الاعتداءات المستمرة من جانب الكيان الصهيوني، وتزداد وتيرتها هذه الأيام في القدس وغزة.

والعام الماضي نجحت حركة مقاطعة إسرائيل في الضغط على إدارة فندق "توليب" لمنع استضافة المهرجان، وهو ما اضطر إدارة المهرجان إلى نقله لفندق هيلتون نويبع.

ومارس/آذار 2022، اتفقت مصر وإسرائيل على تدشين خط طيران مباشر بين مطار ديفيد بن غوريون في تل أبيب ومطار شرم الشيخ المصري.

وتُعد مصر أول دولة عربية توقع اتفاق سلام مع إسرائيل عام 1979، أعقبه إطلاق رحلات جوية مباشرة بينهما، وأُسِّست شركة طيران سيناء التابعة لمصر للطيران بشكل خاص لتسيير الرحلات بين البلدين.

حركة مقاطعة إسرائيل

وعام 2005، شاركت أكثر من 170 جهة من اتحادات شعبية ونقابات وأحزاب ولجان شعبية ومؤسسات أهلية فلسطينية في إطلاق النداء التاريخي لحركة مقاطعة إسرائيل، الذي ناشد أحرار وشعوب العالم بمقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات.

وعُقد المؤتمر الوطني الفلسطيني الأول لحركات المقاطعة عام 2007، وتلاه عام 2008 تشكيل اللجنة الوطنية لمقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها.

ويناير/كانون الثاني 2018، أعلنت إسرائيل حظر 20 منظمة على مستوى العالم تابعة لحركة مقاطعة إسرائيل، وهي منظمات تعمل أغلبها في أوروبا والولايات المتحدة بينما توجد القلة الباقية في أفريقيا وحول العالم.

وقبلها بنحو عام، فرضت إسرائيل حظرا على الناشطين في الحركة، أو المؤيدين لها، يمنعهم من دخول الأراضي المحتلة.

المصدر : الجزيرة + وكالة سند + مواقع التواصل الاجتماعي