أعلنت جنوب أفريقيا اليوم الجمعة أن محكمة في الإمارات العربية المتحدة رفضت طلبها تسليم الأخوين أتول وراجيش غوبتا المتّهمين بالضلوع في صفقات فساد في القطاع الصناعي بالبلاد.

وقال وزير العدل في جنوب أفريقيا رونالد لامولا إن حكومة بلاده أُبلغت مساء أمس الخميس بقرار محكمة في دبي عدم السماح بتسليم الشقيقين اللذين أوقفا في المدينة نفسها في يونيو/حزيران الماضي.

وقال لامولا في بيان "علمنا بذهول وخيبة أمل أن جلسة التسليم عقدت في محكمة في دبي يوم 13 فبراير/شباط الماضي ورُفض طلبنا الخاص بالتسليم".

وأكد أن محكمة الإمارات اعتبرت أنها تتمتع بالاختصاص للنظر في وقائع غسل أموال يتهم بها الأخوان لأنها وقعت في الدولة نفسها وفي جنوب أفريقيا.

إلغاء مذكرة التوقيف

وبشأن تهم الاحتيال والفساد، قضت المحكمة ذاتها بإلغاء مذكرة التوقيف بحق الأخوين، وفق ما قال وزير العدل، موضحا أن "الأسباب التي قدمت لرفض طلبنا لا يمكن تفسيرها"، وفق تعبيره.

وكانت جنوب أفريقيا تقدمت بطلب تسليم الأخوين غوبتا في يوليو/تموز الماضي بعيد توقيفهما في دبي.

ويتهم الأخوان، وأصلهما هندي، بالتحكم بالدولة في جنوب أفريقيا، مستغلين صداقة طويلة الأمد مع جاكوب زوما الذي دفعوا له رشى في ولايتيه (2009-2018).

كما يتهمان بسلب خزائن الدولة بشكل منهجي، ونهب الشركات العامة، وتوسيع قبضتهما إلى حد التأثير على التعيينات الحكومية.

وعام 2018، كُلّفت لجنة مستقلة بالتحقيق في فساد الدولة، ودفع المؤتمر الوطني الأفريقي زوما إلى تقديم استقالته، واختفى أثر الأخوين غوبتا قبل العثور عليهما في دبي.