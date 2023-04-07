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مقتل مستوطنتين وإصابة ثالثة في إطلاق نار بغور الأردن وحماس والجهاد تباركان

VIDEO SHOWS: ISRAELI FORCES AND MEDICAL SERVICE TEAM AT SCENE OF SHOOTING ATTACK IN THE JORDAN VALLEY IN THE WEST BANK
العملية وقعت عند مفرق الحمرا بغور الأردن (رويترز)
7/4/2023-|آخر تحديث: 7/4/202302:31 PM (مكة المكرمة)

أكد جهاز الإسعاف الإسرائيلي (نجمة داود) مقتل مستوطنتيْن وإصابة ثالثة بجروح خطرة اليوم الجمعة في إطلاق نار في منطقة الحمرا بغور الأردن في الضفة الغربية، وقد باركت حركة المقاومة لإسلامية (حماس) وحركة الجهاد الإسلامي العملية.

وأكد متحدث باسم الجيش الإسرائيلي تعرض المستوطنات الثلاث لهجوم مسلح عند مفرق الحمرا شرق بلدة طوباس وفرارمنفذه.

وقال المتحدث إن قوات الأمن تلاحق من سماهم الإرهابيين منفذي هجوم الأغوار بعد أن فرضت طوقا امنيا في المنطقة وعلى مدينة أريحا.

واضاف المتحدث العسكري أنه اشتبه أول الامر في تعرض السيارة لحادث سير، لكن تبين وجود آثار رصاص داخلها.

وأظهر مقطع مصور مروحية وسيارة إسعاف تابعتين لجهاز الإسعاف الإسرائيلي في موقع إطلاق النار، فيما بثت هيئة البث الإسرائيلية مقطع فيديو قالت إنه يظهر لحظة تنفيذ هجوم الأغوار.

حماس والجهاد تباركان

وقالت حركة حماس -في بيان- إنها تبارك ما وصفتها بعملية إطلاق النار البطولية في الأغوار المحتلة، وتحذر الاحتلال من الاستمرار في جرائمه بحق المسجد الأقصى.

كما قالت حركة الجهاد الإسلامي -في بيان- إنها تبارك عملية الأغوار، وأضافت أنها جاءت انتقاما لانتهاكات الاحتلال المستمرة بحق الأقصى.

وأضافت حركة الجهاد أن عملية الأغوار جاءت في ظل الحملة التي أعلنتها سرايا القدس (الجناح العسكري للحركة) لاستهداف حواجز الاحتلال في الضفة.

Israeli troops stand guard at a shooting attack scene in the Jordan Valley
جنود إسرائيليون في موقع إطلاق النار بالأغوار (رويترز)

طوق أمني

في هذه الأثناء، قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن الجيش فرض طوقا أمنيا على مدينة أريحا بحثا عن المنفذين، مشيرة إلى أن الهجوم تم بواسطة سلاح كلاشنيكوف.

كما قالت القناة 12 الإسرائيلية إن الجيش أغلق المداخل والمخارج في أريحا ونابلس للتأكد من عدم فرار منفذي الهجوم.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت إن الحكومة ستعقد جلسة تقييم للأوضاع الأمنية في أعقاب عملية الأغوار.

بدورها، أفادت صحيفة معاريف بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيجري تقييما للأوضاع الأمنية في أعقاب العملية.

وعلى إثر هجوم الأغوار، دعا المفوض العام للشرطة الإسرائيليين ممن يمتلكون رخص أسلحة لحملها، بحسب ما نقلته عنه وسائل إعلام إسرائيلية.

وتأتي العملية الجديدة بالضفة الغربية وسط تصعيد إسرائيلي في قطاع غزة وفي المسجد الأقصى.

المصدر : الجزيرة + وكالات