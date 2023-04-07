حماس والجهاد تربطان إطلاقهما للصواريخ بسلوك الاحتلال.. أكسيوس: حكومة نتنياهو غير معنية بصراع إقليمي

ذكر موقع "أكسيوس" (Axios) الإخباري الأميركي أن نقاش وزراء حكومة بنيامين نتنياهو خلص إلى أن إسرائيل لا مصلحة لها في الانجرار لصراع إقليمي، فيما أبلغت حركتا حماس والجهاد الإسلامي وسطاء دوليين بأنهما ستواصلان إطلاق الصواريخ إذا استمر القصف الإسرائيلي.

ونقل "أكسيوس" عن مسؤولين اثنين بوزارة الدفاع الإسرائيلية أن إسرائيل ركزت ضرباتها الليلة الماضية (الخميس) في قطاع غزة ولبنان على أهداف لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في محاولة لتجنب صراع أوسع مع حزب الله اللبناني.

ولدى مناقشتهم بشأن سبل الرد على رشقة الصواريخ التي أطلقت من لبنان ظهر أمس الخميس، خلص أعضاء حكومة نتنياهو إلى أن تل أبيب ليست لديها مصلحة في الانجرار إلى حرب في لبنان، قد تتحول في ما بعد إلى صراع إقليمي.

وخلال اجتماعات أجراها رئيس وزراء إسرائيل ووزير الدفاع يوآف غالانت أمس الخميس، قدمت قيادة الجيش وجهاز الموساد تقييمهما لطبيعة الرد الذي سينفذه حزب الله ردا على الغارات الجوية الإسرائيلية على لبنان.

ونقلت وكالة رويترز عن متحدث باسم الجيش الإسرائيلي قوله "لا أحد يريد تصعيدا في الوقت الحالي… الهدوء سيتم الرد عليه بالهدوء، في هذه المرحلة على ما أعتقد، على الأقل في الساعات المقبلة".

حماس والجهاد

قالت حركتا المقاومة الإسلامية (حماس) والجهاد الإسلامي إنهما أبلغتا كلا من مصر والوسطاء (قطر والأمم المتحدة) بأن الفصائل الفلسطينية ستواصل إطلاق الصواريخ "إذا واصل الاحتلال العدوان والغارات الجوية أو الاعتداءات على المصلين والمعتكفين في المسجد الأقصى".

وحسب ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدرين في حركتي حماس والجهاد، فإن فصائل المقاومة ستوقف إطلاق الصواريخ إذا توقف العدوان وهي ملتزمة بقدر التزام الاحتلال، بحسب المصدر.

وقال مصدر قيادي في حركة الجهاد لوكالة الأناضول إن جولة التصعيد التي اندلعت الليلة الماضية رد على قصف إسرائيلي لمخيم فلسطيني في لبنان (مخيم الرشيدية) ولقطاع غزة قد انتهى، مشددا على أن " إسرائيل تتحمل المسؤولية الكاملة عن كل ما جرى، فهي من بدأت بالاعتداء على المصلين والمعتكفين في الأقصى، وكل ما حدث هو على خلفية المساس بالأقصى".

ونقل موقع "أكسيوس" عن مسؤول بوزارة الدفاع الإسرائيلية أنه عقب الصواريخ التي انطلقت أمس من لبنان واستهدفت إسرائيل، بعث حزب الله رسائل إلى تل أبيب عن طريق وسطاء دوليين مفادها أنه ليس طرفا في إطلاق هذه الصواريخ، ولم يكن على علم بالأمر قبل حدوثه.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي -في تغريدة على حسابه بتويتر- مساء اليوم الجمعة إنه أسقط طائرة مسيّرة عبرت من لبنان إلى الأراضي الإسرائيلية، وأنه سيواصل العمل ضد أي انتهاك لسيادة إسرائيل، حسب تعبيره.

كما نقلت إذاعة الجيش عن مصادر أمنية إسرائيلية أن المسيرة التي أسقطها الجيش تابعة لحزب الله.

جنوب لبنان

وكان محيط مخيم الرشيدية وسهل القلَيلة جنوب مدينة صور (جنوبي لبنان) قد تعرض فجر اليوم إلى قصف إسرائيلي بعدة صواريخ، استهدفت مناطق زراعية مفتوحة من دون وقوع إصابات.

وأعلنت السلطات اللبنانية تضرر منشآت مشروع ري منطقة القاسمية (جنوبي البلاد) بالقصف الإسرائيلي. وأعلن الجيش اللبناني أمس الخميس العثور على راجمة صواريخ في منطقة سهل مرجعيون (جنوبي البلاد) تحوي صواريخ لم تُطلق، وتعمل وَحَدات الجيش على تفكيكها.

وفي سياق متصل، قال نعيم قاسم نائب الأمين العام لحزب الله إن تهديد قادة إسرائيل وتهويلهم لن ينفعا، وتوازن الردع قائم وحاضر، وأشار قاسم -في تغريدة على تويتر- إلى أن المجاهدين الفلسطينيين في الميدان، ومحور المقاومة في يقظة، وهزائم إسرائيل تتراكم، والنصر آت، حسب تعبيره.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي في وقت سابق اليوم الجمعة إنه يجب على سكان غلاف غزة أن يكونوا مستعدين لأيام صعبة قريبا، وجاء تصريح نتنياهو إثر لقاء تقييمي بوزير الدفاع بعد تفقد الوضع في موقع هجوم اليوم في مفرق الحمرا بمنطقة الأغوار شمال شرقي الضفة.





وتأتي تصريحات نتنياهو بعدما أعلن جيش الاحتلال في وقت سابق إلغاء التعليمات الاستثنائية لسكان غلاف غزة والعودة إلى حياتهم الطبيعية بعد تقييم الموقف الأمني. وأضاف الجيش أنه طلب من سكان هذه البلدات الدخول إلى الملاجئ 10 دقائق في حال سماعهم صفارات الإنذار.

وأفاد مراسل الجزيرة في غزة بأن طائرات حربية إسرائيلية استهدفت فجر اليوم الجمعة مواقع للمقاومة الفلسطينية وأراضي زراعية في مناطق متفرقة.

وكانت الفصائل الفلسطينية في غزة أطلقت رشقات من القذائف الصاروخية على مواقع وبلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع.

مواقف دولية

وقالت وزارة الخارجية القطرية إن إسرائيل تتحمل وحدها مسؤولية اتساع دائرة العنف بسبب إجراءاتها المستفزة في المسجد الأقصى وهو ما حذرت منه دولة قطر.

وذكرت الرئاسة التركية إن الرئيس رجب طيب أردوغان بحث مع نظيره الإيراني إبراهيم رئيسي الاعتداءات الإسرائيلية على المسجد الأقصى، وأضافت أن أردوغان أكد أهمية توحّد العالم الإسلامي في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين.

وندد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني بما سماه اعتداءات النظام الصهيوني على مناطق مدنية في جنوب لبنان وقطاع غزة.

وأما وزارة الخارجية المصرية فقالت إن التصعيد المتسارع والخطير منذ اقتحام القوات الإسرائيلية المسجد الأقصى هو مصدر قلق بالغ.

وقالت وزارة الخارجية الصينية إن بكين تحدث الأطراف المعنية، خصوصا إسرائيل، على الالتزام بأقصى درجات الهدوء وضبط النفس وعدم تصعيد الموقف. وركزت بشكل خاص على الحفاظ على الوضع التاريخي للأماكن المقدسة واحترام ذلك.

ودعت روسيا الجانب الفلسطيني والإسرائيلي إلى وقف تصعيد العنف والتوصل إلى تسوية، فيما شددت فرنسا على تمسكها "الراسخ بأمن إسرائيل وباستقرار لبنان وسيادته".

ويأتي التوتر الحالي في الأراضي الفلسطينية والحدود بين لبنان وإسرائيل في ظل الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على المسجد الأقصى خلال شهر رمضان.